Treibt die Wiesn die Corona-Zahlen erneut in die Höhe? Virologe schätzt die Lage in München ein

Von: Elisa Buhrke

Im vergangenen Jahr ist nach dem Oktoberfest die Corona-Inzidenz in München um das Drei- bis Vierfache in die Höhe geschnellt, weiß Dr. med. Dieter Hoffmann. Der Virologe beantwortet im Interview die wichtigsten Fragen.

München - Zweieinhalb Wochen ausgelassenes Feiern im Festzelt, Gedränge in der U-Bahn und auf dem Außengelände des größten Volksfestes der Welt: Allein zur Halbzeit der Wiesn strömten etwa 3,4 Millionen Besucher auf die Theresienwiese, und damit mehr als noch 2022 und sogar als im Vor-Pandemie-Jahr 2019. Doch wo große Menschenmassen auf engstem Raum aufeinandertreffen, können sich Atemwegserkrankungen ideal ausbreiten, weiß Dr. med. Dieter Hoffmann, stellvertretender Leiter des Instituts für Virologie an der Technischen Universität München.

Im Interview mit unserer Redaktion gibt er eine Einschätzung, wie wahrscheinlich die Infektion mit dem Coronavirus auf der Wiesn ist. Und ob die Infektionszahlen im Anschluss an das Oktoberfest wie im vergangenen Jahr in München erneut in die Höhe schnellen werden. Aus Zeitgründen hat der Virologe unsere Fragen schriftlich beantwortet.

Virologe der TUM im Interview: Gefahr durch das Coronavirus auf dem Oktoberfest

Laut den Zahlen des LGL lag die 7-Tage-Inzidenz von Coronafällen in Bayern am 29. September bei gerade einmal 12. Wie aussagekräftig ist diese sehr niedrige Zahl aktuell überhaupt?

Die Zahlen sagen wenig aus, weil insgesamt wenig getestet wird. Wenn man Personen mit Symptomen einer Atemwegsinfektion testet, findet man momentan recht häufig SARS-CoV-2 Positive.

Rechnen Sie mit einem starken Anstieg der Corona-Infektionszahlen im Zuge der Wiesn?

Ja, das Oktoberfest bietet ideale Bedingungen für Atemwegsinfektionen, darunter auch Covid-19, sich zu verbreiten:

Erstens viele Menschen, die sich über längere Zeit dicht gedrängt in Innenräumen aufhalten. Zweitens Touristen aus allen Teilen der Welt.

Welche Auswirkungen hatte das Oktoberfest im vergangenen Jahr auf das Pandemiegeschehen in München?

Die SARS-CoV-2 Inzidenz stieg in München während des Oktoberfests 2022 um den Faktor drei bis vier und lag nach dem Volksfest deutlich höher als der Bundesdurchschnitt.

Wie hoch ist die Infektionsgefahr überhaupt für Besucher der Wiesn? Im Festzelt, auf dem Hin- und Rückweg mit dem ÖPNV, aber auch im Gedränge im Freien?

Vor allem in vollen Festzelten steckt man sich leicht an, auch in vollen Fahrzeugen des ÖPNV. Im Freien ist das Risiko auch bei Gedränge geringer, da der Luftaustausch deutlich besser funktioniert.

Was können Besucher tun, um sich vor einer Infektion mit dem Coronavirus auf der Wiesn zu schützen?

Volle Festzelte meiden, lieber die Maß draußen genießen. Wenn jemand sichtbar erkältet ist, Abstand halten. Besonders, wenn die Person hustet und niest.

Inwiefern wäre es sinnvoll gewesen, den eigenen Impfschutz durch eine Impfung mit dem auf Omikron angepassten Impfstoff aufzufrischen? Schützt der angepasste Impfstoff überhaupt besser vor einer Infektion als vorherige Impfungen?

Eine Impfung schützt nicht verlässlich vor Infektion, aber vor schweren Verläufen. Das wird bei den neuen angepassten Impfstoffen ähnlich sein. Wenn die letzte Impfung oder Infektion über 12 Monate zurückliegt, sinkt die Immunität deutlich.

Worin sehen Sie die größere Gefahr: in einer Infektion mit dem Coronavirus oder mit der klassischen „Wiesn-Grippe“?

Derzeit zirkulieren vor allem SARS-CoV-2 und Rhinoviren. Influenzaviren werden noch kaum nachgewiesen, die Saison beginnt später im Jahr.

Kommt es in diesem Jahr im Herbst oder Winter voraussichtlich wieder zu einem starken Anstieg der Corona-Infektionszahlen? Falls ja, würden dadurch wieder Einschränkungen im sozialen Zusammenleben notwendig?

Die Covid-19-Fallzahlen werden sicher weiter ansteigen. Einschränkungen erwarte ich aufgrund der recht guten Immunität der Bevölkerung hauptsächlich in Kliniken und Pflegeeinrichtungen.

