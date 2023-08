Wiesn-Wahnsinn: Ansturm auf Hotels – Bis zu 3.200€ für ein Doppelzimmer

Von: Isabel Winklbauer

Teilen

Für Oktoberfestbesucher könnte es schwer werden, zur Wiesn ein Hotelzimmer zu finden. Falls sie es doch schaffen, könnte es sehr teuer für sie werden.

München – Es werde „dieses Jahr deutlich besucherintensiver als die letzten Jahre“. So beschreibt Martin Stürzer, stellvertretender Vorsitzender des Dehoga-Kreisverbands München, das, was sich gerade anbahnt: ein Ansturm auf Münchens Hotels – dank Wiesn, Automobilmesse IAA und Immobilienmesse Expo Real.

Oktoberfestbesucher müssen für ein Hotelzimmer tief in die Tasche greifen. © IMAGO/Wolfgang Maria Weber

„Oktoberfest ist voll“: Nachholbedarf bei Hotels und Gästen

„Zwei Drittel der Hotelkapazitäten sind für die Hochphase schon ausgebucht“, sagt der Fachmann aus dem Hotel- und Gaststättenverband, „schließlich gibt es jetzt keine Einschränkungen mehr durch Masken auf der IAA wie 2021, und die Firmen laden ihre Kunden wieder zum Oktoberfest ein.“

Kurz: Die Stadt wird im September und Oktober zum internationalen Taubenschlag. Wer in einem der Mittelklasse Innenstadthotels anruft, bekommt nur noch eins zu hören: „Oktoberfest ist voll!“ Auch zur IAA-Eröffnung sei man komplett, meldet etwa das Hotel Krone an der Theresienwiese. Man sei „fast ganz voll im September“, heißt es nebenan im Hotel Seibel. Dietmar Holzapfel, Chef des Gay-Hotels Deutsche Eiche im Gärtnerplatzviertel, sagt: „Wir sind schon seit September 2022 komplett voll. Die Leute haben Nachholbedarf.“ Aber auch außerhalb ist es eng.

Fast alle Zimmer ausgebucht: Dreifacher Preis zur Wiesn-Zeit

Nur noch der erste Wiesn-Samstag sei frei, alle anderen Wochenenden ausgebucht, informiert zum Beispiel das König Ludwig 2 in Garching. Preise? Die sind zur Wiesn wie immer eklatant. Laut einer Studie des Portals Check 24 beträgt der durchschnittliche Preis für eine Nacht am letzten Wiesn-Samstag 377 Euro. Um bis zu 348 Prozent höher als sonst sind die Preise an diesem Tag!

Gästezimmer als Geldquelle? Wer während der Wiesn sein Gästezimmer vermieten will, darf das nach städtischem Recht – nur nicht länger als acht Wochen. Mieter, die auf Airbnb untervermieten wollen, brauchen die Erlaubnis des Vermieters. Geht es dabei nur um ein einzelnes Zimmer und besteht berechtigtes Interesse (etwa notwendiges Einkommen), steht ihnen diese Erlaubnis auch zu. Zurzeit kosten Wiesn-Zimmer auf Airbnb 200-400 euro, Tendenz steigend.

Top-Beispiel: Das Munich Deluxe Hotel an der Schwanthalerstraße kostet am 30. September 565 Euro pro Nacht (mit Frühstück), zu Normalzeiten dann wieder 126 Euro. Das günstigste Zimmer gibt es an dem Tag im Ibis München City Süd (261 Euro, sonst 94), das teuerste im Rocco Forte The Charles (3200 Euro, sonst 1710). Für Otto Normalbucher wirkt das wie Nepp. Jedoch sind Hotels dringend auf solche Hochsaison-Preise angewiesen, erklärt Stürzer. „Hoch-Zeiten müssen schwache Phasen, in denen ja die Fixkosten weiterlaufen, ausgleichen. Sonst schreiben die Häuser rote Zahlen.“

Firmen reagieren auf Events: Hotels suchen dringend nach Mitarbeitern

Obendrein laufen die Buchungen heuer komplizierter ab, denn: „Die Gäste buchen nur noch sieben Tage im Voraus, nicht mehr Monate vorher. Sie sind preissensibler geworden. Firmen richten jetzt ihre Event-Termine nach den Hotelpreisen.“ Das verrät ein Hoteldirektor, der nicht genannt werden will.

Nicht nur Hendl und gebrannte Mandeln: Die beliebtesten Wiesn-Schmankerl im Überblick Fotostrecke ansehen

Es gibt also ein tägliches Hauen und Stechen um Preise und Termine. Interessant wird der Ansturm auch wegen des herrschenden Personalmangels. „Viele Hotels suchen händeringend Mitarbeiter“, weiß Stürzer. Zwar seien die Gastgeber vorbereitet, da sie seit Mai neue Leute einarbeiten, jetzt im August viel freigeben und im September dann auf höhere Arbeitszeiten setzen. „Trotzdem muss dann vielleicht mal der Rezeptionist die Betten machen.

Köche sind allerdings unersetzbar.“ Was die Gäste davon spüren, muss sich zeigen. Womöglich gibt es seltener Essen oder Falten im Laken. Den Fall, dass sie, wie im Januar geschehen, ganze Etagen schließen müssen, „werden die Hotels aber unbedingt vermeiden“. Das heißt: Eine Chance auf ein Zimmer gibt es immer. Es ist nur eine Frage des Geldes.

Regelmäßig, kostenfrei und immer aktuell: Wir stellen Ihnen alle News und Geschichten aus München zusammen und liefern sie Ihnen frei Haus per Mail in unserem brandneuen München-Newsletter. Melden Sie sich sofort an!