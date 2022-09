Einziger Oktoberfest-Besuch liegt 20 Jahre zurück: Moderator ist immer noch nachhaltig verstört

Von: Lukas Schierlinger

Moderator und Podcaster Olli Schulz wird kein Wiesn-Fan mehr. © imago/Sven Simon, Reichwein

Olli Schulz und Jan Böhmermann rechnen in ihrem Podcast mit dem Oktoberfest ab. Ihr Fazit: Die Wiesn sei lediglich „ein großer Jahrmarkt, auf dem man sich besaufen kann“.

München - „Ich war einmal in meinem Leben da, ich habe nichts gefühlt.“ So beginnt Olli Schulz seine Einlassungen zur Wiesn. In der jüngsten Folge von „Fest & Flauschig“ hat sich der Moderator und Schauspieler gemeinsam mit seinem Podcast-Kollegen Jan Böhmermann am größten Volksfest der Erde abgearbeitet.

Oktoberfest-Kritik in Podcast: „München gibt einem das Gefühl, ihr seid zu glücklich aufgewachsen“

Das „Bohei“ um das Oktoberfest könne er so gar nicht nachvollziehen. Bei seinem einzigen Gastspiel, das bereits 20 Jahre zurückliegt, habe er auf dem Festgelände die Verwandlung seiner Mitbewohnerinnen (beide aus München) hautnah miterlebt: Von rational agierenden Studentinnen zu anlasslos kreischenden Gören mit Sepplhut.

Zum Teil formuliert es Schulz ganz plakativ: „Mit 21 wird da zwangsverheiratet, es sind so richtig klassische Strukturen. München gibt einem das Gefühl, euch geht‘s zu gut, ihr seid zu glücklich aufgewachsen.“ Der sicher nicht ganz ernst gemeinte Wunsch des 48-Jährigen: „Hier müsste mal ein riesiger Lkw mit S****** durch die Stadt fahren.“ Die Bewohner müssten spüren, dass das Leben auch Schattenseiten bereithalten kann.

Jan Böhmermann berichtet pikiert von Wiesn-Erfahrung: „Als herrsche eine Art Trachtenzwang“

Auch Böhmermann wird wohl kein Fan der Feierlichkeiten auf der Theresienwiese mehr. Pikiert blickt er auf einen zurückliegenden Besuch: „Man hat mir so eine Lederhose hingelegt, in der Annahme, dass ich die anziehe, oder auch nur anfasse. Als herrsche eine Art Trachtenzwang.“ Schulz‘ enttäuschtes Fazit: Das Oktoberfest sei lediglich ein „großer Jahrmarkt, auf dem man sich besaufen kann“.

Millionen von Besuchern können den Feierlichkeiten auf der Theresienwiese offenbar ganz andere Dinge abgewinnen. Das beweist auch die große Wiesn-Halbzeitbilanz. Rund drei Millionen Gäste haben das Oktoberfest in der ersten Woche besucht.

Nicht auszudenken, hätte der „Wiesn-Schurli“ die Podcast-Folge mit Böhmermann und Schulz gehört. Der Österreicher besucht seit 39 Jahren jeden Tag das Oktoberfest und stellt unmissverständlich klar: „Entweder i bin nimmer oder die Wiesn ist nimmer.“