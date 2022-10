Ärger für Bräurosl-Wirt: Offenbar Vertragsstrafe für Reichert – Konsequenzen für nächste Wiesn möglich

Von: Marc Dimitriu

Festwirt Peter Reichert soll in eine Schlägerei verwickelt gewesen sein. © IMAGO/STL-Studio Liebhart

Wiesn-Wirt Peter Reichert bekommt wohl eine Vertragsstrafe aufgebrummt. Darf er nächstes Jahr nochmal auf das Oktoberfest?

München – Es war das erste Jahr als Wirt auf dem Oktoberfest für den neuen Bräurosl-Chef Peter Reichert und es gab direkt eine Menge Ärger. Erst gab es Beschwerden über die Blaskapelle Josef Menz, die nur traditionelle, bayerische Blasmusik statt Party-Hits spielte. Das gefiel wohl vielen jüngeren Besuchern nicht, die Wiesn wohl nur noch als Feiermeile kennen. Deswegen wurde die Kapelle in den Abendstunden ausgetauscht.

Zahlreiche Skandale um Bräurosl-Wirt Reichert in seinem ersten Jahr auf dem Oktoberfest

Doch damit fing es nur an. Der Wirt soll auch in einer körperlichen Auseinandersetzung in seinem Festzelt verwickelt gewesen sein. Und nach Informationen der tz sollen die Kontrolleure Verstöße hinsichtlich der Lagerung von Lebensmitteln sowie deren Weiterverarbeitung festgestellt haben. Daraufhin wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Das hat offenbar Konsequenzen für Reichert. Wie die Bild berichtet, soll die Stadt München als Veranstalterin der Wiesn, eine Vertragsstrafe für den Bräurosl-Wirt in die Wege geleitet haben, da er gegen sensible Vertragsbedingungen verstoßen habe. Über die Höhe müsse der Stadtrat aber noch abstimmen. Wer die Strafe am Ende zahlt, er selbst oder die „Paulaner Brauerei Gruppe“, steht laut Bild noch nicht fest.

Oktoberfest 2023: Bräurosl-Wirt Reichert nächstes Jahr wieder dabei?

Jedoch könnte die Vertragsstrafe Konsequenzen für die Bewerbung zum Oktoberfest 2023 haben. Denn, ob die Brauerei ihn noch einmal als Wirt der Stadt vorschlägt, ist nach alledem eher unwahrscheinlich. Sollte sie es aber doch tun, müsste das Kreisverwaltungsreferat (KVR) die Zuverlässigkeit nach Informationen des Blattes bejahen. (md)