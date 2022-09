Um mehr als 70 Prozent seit Anstich: Corona-Zahlen in München schnellen nach oben - Wiesn-Chef reagiert

Von: Miriam Haberhauer

Zehn Tage nach Wiesn-Beginn ist die Inzidenz inzwischen in München mehr als doppelt so hoch. Von einer „Wiesn-Welle“ wollen Experten dennoch nichts wissen. Die aktuellen Corona-Zahlen im Überblick.

München – Mit Spannung werden täglich die Corona-Zahlen der Stadt München verfolgt. Corona-Experten hatten im Vorfeld der Wiesn Bedenken geäußert, das Volksfest würde die Herbstwelle bestärken und zu dramatisch steigenden Inzidenzen führen.

Oktoberfest 2022: Inzidenz steigt in München stärker als anderswo

In der ersten Wiesn-Woche hatte das Gesundheitsreferat der Stadt München noch keinen starken Anstieg feststellen können. Am 27. September beträgt die Inzidenz der Stadt nun 424,9, am Vortag waren es noch 393,2. Zum Wiesn-Anstich vor 10 Tagen lag sie bei 204,9. Im Wochenvergleich beträgt das eine Steigerung um knapp 77 Prozent, wie aus Zahlen des RKIs hervorgeht.

Zum Vergleich: Der deutschlandweite Anstieg liegt bei 29,4 Prozent, der bayernweite bei 43,1 Prozent. Der Anstieg der Corona-Inzidenz ist demnach in der bayerischen Landeshauptstadt deutlich stärker.

Untersuchtes Wiesn-Abwasser: „Die gefürchtete Welle ist nicht da“

Um eine mögliche Corona-Welle möglichst frühzeitig erkennen zu können, untersuchen Wissenschaftler regelmäßig das Abwasser der Wiesn. Gefunden wurde das Coronavirus darin bereits. Bisher sei daraus, auch wegen der fünftägigen Inkubationszeit, aber keine Wiesn-Welle schlusszufolgern. Auch Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner (CSU) meinte zu Beginn der zweiten Wiesn-Woche gegenüber dem Bayerischen Rundfunk: „Die gefürchtete Welle ist nicht da.“

Ein Zusammenhang zwischen dem Anstieg der Corona-Inzidenzen und der Wiesn, lässt sich aktuell noch kaum nachweisen, liegt aber nahe. Auch in anderen Städten, wie zum Beispiel, Straubing, Rosenheim oder Oberstimm, stieg nach Volksfesten die Inzidenz. Oft waren diese dann noch gut eine Woche weiter gestiegen.

Die Inzidenzzahlen haben inzwischen allerdings ein Stück weit an Aussagekraft eingebüßt. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Corona Fälle aus - vor allem, weil bei weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen und Übermittlungsprobleme zur Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Dennoch bekommen die Münchner den Anstieg der Fallzahlen zu spüren. Ein Hausarzt berichtete, jede seiner Mitarbeiterinnen sei nach dem Wiesn-Besuch coronabedingt ausgefallen. (mlh/dpa)