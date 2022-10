Großer Andrang zum Wiesn-Finale - da gingen sogar die Hendl aus

Von: Phillip Plesch

Teilen

Gewohnt stimmungsvoll lief das Finale des Oktoberfests, hier im Hofbräu-Festzelt. © Felix Hörhager

Mit einem großen Ansturm am letzten Tag ist das Oktoberfest zu Ende gegangen. Nun wird aufgeräumt und abgerechnet. Dabei tauchten auch kuriose Gegenstände auf.

München - Der Abschluss war gewohnt stimmungsvoll: Mit einem Meer von Sternwerfern in den Zelten ist am Montagabend das 187. Oktoberfest zu Ende gegangen. Es war das große Finale eines Riesen-Wiesn-Tages: Am Feiertag war der Ansturm aufs Festgelände noch mal heftig gewesen. So groß, dass am Abend teilweise sogar die Hendl und das Limo ausgingen… Auch Bargeld gab es an einigen Bank-Automaten nicht mehr.

„Einen solchen Ansturm hat keiner erwartet“, gibt Wiesnwirte-Sprecher Christian Schottenhamel zu. Das lag auch am Wetter: Endlich war mal Sonne zum Finale dieser Regen-Wiesn. In der Statistik des deutschen Wetterdienstes war die 187. Ausgabe übrigens die fünft-nasseste aller Zeiten. Der regenreichste Tag war der dritte Sonntag. In den Biergärten der Zelte kamen die Wiesn-Bedienungen am Montag kaum hinterher. Immerhin hatten manche Kollegen ihren Dienst wegen des schlechten Wetters bereits quittiert - die Service-Bereiche wuchsen dementsprechend.

Wiesn 2022: Der Abbau des Oktoberfests läuft, bald kommt´s Tollwood

Doch die Zeit des Feierns ist nun vorbei. „Jetzt wird aufgeräumt und abgerechnet“, sagt Schottenhamel. Das kann ein paar Wochen dauern. Spätestens bis 11. November müssen alle großen Zelte abgebaut sein, ab 24. November läuft hier Tollwood.

Ihren Job erfüllt haben bereits die Mitarbeiter des Baureferats. Jede Nacht säuberten sie das Festgelände. Insgesamt wurden heuer (wie 2019) 88 Tonnen Müll zusammengekehrt. Weitere 66 Tonnen waren es im Umfeld der Wiesn.

Die Wiesn 2022 ist vorbei, jetzt wird - wie hier im Schützen-Festzelt - aufgeräumt. © Achim Frank Schmidt

Doch das ist nicht das Einzige, das zurückgeblieben ist. Rund 3.500 Gegenstände landeten im Fundbüro - darunter vor allem Ausweise (930), Bankkarten (630), Geldbeutel (570) und Handys (420). Aber zum Beispiel auch Badeschlappen und sogar ein Gebiss.