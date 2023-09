„Nur noch peinlich“: Trink-Video aus dem Wiesn-Zelt sorgt für Kopfschütteln

Von: Adriano D'Adamo

In einem Festzelt auf dem Oktoberfest trank ein Mann einen Schluck Alkohol aus dem Bauchnabel eines anderen Mannes. Auf Instagram beschweren sich die Nutzer darüber.

München – Auf der Wiesn gibt es mehrere Möglichkeiten, Bier und Alkohol zu konsumieren. Doch es gibt durchaus auch skurrilere Wege des Alkoholkonsums. Ein Mann schloss sich diesem Konzept auf dem Oktoberfest in München an, indem er sein Hemd öffnete und seinen Körper mitten in einem vollen Bierzelt als Trinkglas anbot. Die Aktion ging auf Instagram viral.

In einem Festzelt überlegte sich ein Mann eine skurrile Art, um Alkohol zu trinken. © IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Jubel für Schluck aus Bauchnabel: Gäste ignorieren die Aktion

In einem Festzelt auf der Wiesn legt sich ein Mann mit geöffneten Hemd auf einen Tisch. Mehrere Männer, darunter einer mit einem Brathähnchen-Hut, stehen ihm gegenüber, als sich eine der Personen zu ihm herunterbeugt.

Sein Ziel: der Alkohol im Bauchnabel des Mannes auf dem Tisch. Einen beherzten Schluck von seinem Körper später jubelt die Gruppe um ihn herum für diese Leistung. Den Gästen im Festzelt drumherum ist es sichtlich egal, was gerade auf dem Tisch passiert und was von welchem Körper einer Person getrunken wird.

„Ich vermisse den Anstand“: Instagram-Nutzer sind angewidert

Der Account „Münchner Gesindel“ postete das Video auf Instagram. In vier Tagen wurde das Video vom Wiesn-Bodyshot mehr als 200.000 Mal aufgerufen. Unter dem viralen Beitrag mit dem Titel „Oktoberfest is einfach ne andere Welt“ äußerten viele Nutzer ihre Meinung zu der Aktion.

eine Auswahl an Kommentaren:

„Pfuiiii deibeeel fällt mir dazu nur ein...“

„Ich vermisse den Anstand. Und das ist maximal ekelig.“

„Einfach nur noch peinlich, was da abgeht. Waren gestern in München. Kann man sich echt sparen während dem Oktoberfest.“

„Manche Menschen sind schlimmer als die Tiere.“

„Die Wiesn ist nicht mehr des, was es mal war. Peinlicher geht nimmer.“

„Traurig, wenn man den Alkohol nicht verträgt und sämtliche Erziehung vergisst, dann sollte man es einfach lassen.“

Trotz der rund 270 Kommentare unter dem Video sind sich die Nutzer einig: sie finden die Aktion ekelig. Manche Personen schrieben, dass dieser Zustand, der in dem Beitrag gezeigt wird, nichts mehr mit den Traditionen des Oktoberfests und Kultur zu tun hat.

