Oide Wiesn: Kostenlose „Limo-Flatrate“ im Festzelt-Tradition

Das Festzelt Tradition lockt auch dieses Jahr mit einer besonderen Aktion für kleine Wiesn-Gäste. An beiden Donnerstagen gibt es am Limobrunnen kostenlose Getränke für Kinder. Außerdem kommt das Münchner Kindl zu Besuch.

München - Dienstags ist Familientag auf der Wiesn. Dann gibt es ermäßigte Fahr-, Eintritts- und Imbisspreise auf dem größten Volksfest der Welt. Auf der Oidn Wiesn lockt das Festzelt Tradition in diesem Jahr außerdem mit einem besonderen Angebot an den beiden Donnerstagen.

Am 21. und 28. September kommt in der Zeit von 10 Uhr bis 12 Uhr das Münchner Kindl zu Besuch und steht kleinen Wiesn-Gästen Rede und Antwort. Was aber noch verlockender sein dürfte: In dieser Zeit dürfen Kinder am Limobrunnen so viel trinken, wie sie möchten - und das völlig kostenlos. Quasi eine Limo-Flatrate für Kinder. Es gibt aber nicht nur Limo, sondern auch Wasser und andere alkoholfreie Getränke, schließlich sollen die Bäuche der Kleinen nicht zu sehr strapaziert werden. Die limitierten Becher dürfen im Anschluss als Andenken mit nach Hause genommen werden.

Oide Wiesn - gemütlichen Welt aus der "Guten Alten Zeit"

Auf der Oidn Wiesn genießen Oktoberfest-Besucher die ruhigere und gemütliche Atmosphäre abseits des hektischen Treibens auf dem großen Festgelände. Besonders bei Familien mit Kindern ist die gemächliche Ausgabe des größten Volksfests der Welt deshalb so beliebt. Erwachsene zahlen zwar drei Euro Eintritt, Kinder unter 14 Jahren haben aber freien Eintritt. Außerdem sind die Preise für die Fahrgeschäfte mit nur einem Euro recht günstig. Der Eintritt dürfte sich für Familien mit Kindern am Ende also bezahlt machen.

