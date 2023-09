Wirtschaftsfaktor Oktoberfest: Toppt die Wiesn 2023 das Vor-Corona-Jahr 2019?

Von: Michelle Brey

Teilen

Auch 2023 ist der Preis für das Bier auf dem Oktoberfest wieder gestiegen. © Felix Hörhager/dpa

Das Oktoberfest zieht jedes Jahr Millionen Menschen an. Für die Stadt München und seine Unternehmen ist die Wiesn lukrativ.

München - Die Vorfreude auf die Wiesn 2023 war riesig. Noch dazu spielte das Wetter in München mit. Experten rechnen mit dem wärmsten Oktoberfest aller Zeiten. Kein Volksfest ist beliebter. Es wird gefeiert, gegessen, getrunken. Dabei müssen Besucher ziemlich tief in den Geldbeutel greifen. Denn das Oktoberfest ist teuer - auch der Bierpreis stieg 2023 erneut. Für München und seine Unternehmen lohnt sich das Oktoberfest. Es ist ein Wirtschaftsfaktor. Kann die Wiesn 2023 das Vor-Corona-Jahr 2019 noch toppen?

Was geben die Menschen auf dem Münchner Oktoberfest durchschnittlich aus?

Zuletzt gab die Landeshauptstadt München 2019 eine repräsentative Umfrage in Auftrag. Diese gab unter anderem über den Wirtschaftswert der Wiesn Auskunft:

Der Wirtschaftswert des Volksfestes betrug 2019 1,25 Milliarden Euro.

Rund 6,3 Millionen Menschen besuchten 2019 das Oktoberfest. An den 16 Tagen gaben sie dort etwa 448 Millionen Euro aus. Das entspricht 71,12 Euro im Durchschnitt pro Person.

Für Einkäufe, Taxifahrten oder Ähnlichem wurden weitere 289 Millionen Euro ausgegeben.

513 Millionen Euro gaben die Gäste der Wiesn für Übernachtungen und die Gastronomie aus.

Wiesn 2023: „Können an das Vor-Corona-Niveau anknüpfen“

„Diese Zahlen können auch noch für das Oktoberfest 2023 vertretbar herangezogen werden“, wie die Stadt München auf Anfrage von BR24 mitteilte. Schon zur Halbzeit der Wiesn wurde eine positive Bilanz gezogen. Bis zur Mitte des Festes hatten etwa 3,4 Millionen Menschen das Oktoberfest besucht. Diese Zahl übertraf nicht nur die Besucherzahl des Vorjahres (drei Millionen) und die Wiesn vor der Corona-Pandemie im Jahr 2019 (3,3 Millionen).

Auch die Hotelbranche blickte indes positiv auf die diesjährige Wiesn. „Wir können an das Vor-Corona-Niveau anknüpfen“, erklärte Frank-Ulrich John, Geschäfsführer des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands. Lediglich Gäste aus Russland fehlten, doch das werde durch andere Besucher kompensiert. Die Wiesn lockt Gäste sogar bis ins Tölzer Land.

Zehn Jahre Pause und Promi-Verbot: 7 Fakten über die Wiesn, die Sie vielleicht noch gar nicht kannten Fotostrecke ansehen

Ein ähnliches Fazit zog auch ein Sprecher der Münchner Verkehrsgesellschaften gegenüber BR24. Die Fahrgastzahlen seien höher als 2022 und 2019. „15 Prozent mehr Passagiere“ als zum Oktoberfest 2022 verzeichnete indes der Münchner Flughafen, so ein Sprecher gegenüber BR24. Im Schnitt würden 2023 83.000 Passagiere am Flughafen ein oder aussteigen.

Regelmäßig, kostenfrei und immer aktuell: Wir stellen Ihnen alle News und Geschichten aus München zusammen und liefern sie Ihnen frei Haus per Mail in unserem brandneuen München-Newsletter. Melden Sie sich sofort an!