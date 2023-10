Ministerpräsident gibt Einblick: Das sind Söders Wiesn-Hits – „Weltklasse“

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Zum Abschluss der Wiesn teilt Ministerpräsident Markus Söder seine Lieblingslieder. Auf Instagram erhält der CSU-Chef dafür viel Lob.

München – Das Oktoberfest neigt sich dem Ende zu. Noch bis zum 3. Oktober können Einheimische und Touristen auf der Theresienwiese feiern. Beim Wiesn-Hit des Jahres 2023 scheint sich inzwischen eine Überraschung anzubahnen. Ministerpräsident Markus Söder hat auf Instagram inzwischen auch seine Favoriten geteilt.

Söder teilt Oktoberfest-Songs: „Was ist euer liebster Wiesn-Hit?“

„Auf geht’s ins letzte Wiesn-Wochenende. Hab dazu ein paar #SöderSongs zusammengestellt. Was ist euer liebster Wiesn-Hit?“ fragt der CSU-Chef seine 382.000 Follower.

Söders Wiesn-Hits: Angels, Country Roads und Fürstenfeld

Sarà perché ti amo (Ricchi E Poveri)

Country Roads (John Denver)

Angels (Robbie Williams)

Ich war noch niemals in New York (Udo Jürgens)

Fürstenfeld (S.T.S)

1000 und 1 Nacht (Klaus Lage)

Bayerischer Defiliermarsch (Isartaler Blasmusik)

Ohne dich (schlaf ich heut Nacht nicht ein) (Münchner Freiheit)

Sweet Caroline (Neil Diamond)

Er gehört zu mir (Marianne Rosenberg)

Hey Baby (DJ Ötzi)

Skandal im Sperrbezirk (Spider Murphy Gang)

Markus Söder beim Anstich. Zum Wiesn-Abschluss teilt er nun seine Lieblingslieder. © IMAGO / Spöttel Picture

Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.

„Sehr guter Musikgeschmack“: Söder erhält Lob für Wiesn-Playlist

„Oh, immer noch ‚München Freiheit, Ohne Dich‘ sehr schön“, freut sich eine Frau in den Kommentaren. „Sehr guter Musikgeschmack. Könnte alles von meiner Playlist kommen“, erhält Söder von einer weiteren Person Lob. „Schöne Lieder“ und „Weltklasse Auswahl“, ist ebenfalls zu lesen. Einige nennen in den Kommentaren auch ihre liebsten Wiesn-Hits. Mit dabei sind da unter anderem Layla und Delfin in der Bauchtasche.

„Der kläglich Versuch noch ein paar Wähler zu gewinnen“, lautet dagegen die Vermutung eines Instagram-Nutzers. „Auch politisch der beste Beitrag, den du seit Monaten gepostet hast“, scherzt eine weitere Person. Insgesamt überwiegen bei Söders Wiesn-Songs aber die positiven Kommentare. „Das ist doch mal ne vernünftige Playlist“, heißt es da beispielsweise ebenso. (kam)

Die beliebtesten Wiesn-Hits – zum In-den-Armen-liegen, zum Mitgrölen und zum Abheben Fotostrecke ansehen

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus München und der Region finden Sie auf tz.de/muenchen.