Komplizierte Rechnung mit vielen Faktoren: Wie werden Wiesn-Besucher eigentlich gezählt?

Wirtschaftsreferat wendet „Belegungsfaktor“ an

© Heinz Gebhardt/imago Oktoberfest 2022: Der Wiesn-Auftakt am 17. September 2022 war mit rund 700.000 Besuchern „entspannt und fröhlich".

Das Oktoberfest in München ist eins der größten Volksfeste der Welt. Die aktuellen Besucherzahlen werden mit Spannung erwartet. Wie werden die Besucher eigentlich gezählt?

München – Wie viel Menschen sind dieses Jahr zum Oktoberfest gekommen? Es ist eine Frage, die immer zum Wiesn-Schluss steht. In der Oktoberfest-Bilanz ein wichtiger Punkt neben Bierkonsum, Brathendl-Verzehr und Sonnenstunden.

Das Oktoberfest lockt um die sechs Millionen Besucher aus aller Welt nach München. Beim 187. Oktoberfest zeichnete sich zur Halbzeit keine „Rekord-Wiesn“ ab. Zu diesem Zeitpunkt schätzte die Festleitung die Besucherzahl heuer auf drei Millionen. Nun läuft der Wiesn-Endspurt. Das Oktoberfest 2022 dauerte dann 17 Tage vom 17. September bis einschließlich zum 3. Oktober – nach zwei Jahren Corona-Pause. Das Wiesn-Wetter war jedoch alles andere als anständig. In den vergangenen zwei Wochen war nass und kalt. Das dürfte sich auch bei der Bilanz bemerkbar machen.

Besucherzahlen auf dem Oktoberfest – komplizierte Rechenaufgabe

Die Erfassung der Besucherzahl auf dem Münchner Oktoberfest ist eine komplizierte Rechenaufgabe. Schätzwerte von erfahrenen Wiesn-Experten, Platzzahlen in den Zelten und Erkenntnisse aus Luftbildluftaufnahmen fließen darin ein, berichtete die Nachrichtenagentur dpa.

Bei der letzten Wiesn vor der Pandemie im Jahr 2019 zählte die Festleitung nach dem Verfahren 6,3 Millionen Gäste. Bis zur Halbzeit dieser Wiesn waren es drei Millionen. Der Rekord lag 1985 bei 7,1 Millionen. 2016 ließen schlechtes Wetter und Terrorangst die Zahl auf 5,6 Millionen sinken.

Oktoberfest Wiesn-Besucher in Millionen Wiesn 2022 Bis zur Halbzeit dieser Wiesn waren es drei Millionen Wiesn-Besucher-Rekord 1985 7,1 Millionen Schlechteste Besucherzahlen 2016 5,6 Millionen Wiesn 2019 6,3 Millionen Gäste

Besucherzahlen auf dem Oktoberfest: Es gab schon Zweifel an den Schätzzahlen der Wiesn-Festleitung

Dass die so ermittelten Besucherzahlen sehr genau zutreffen, bestätigte 1997 eine einmalige Besuchererfassung per Radar. Die Zählung hatte ein damaliger Wirt vom Cannstatter Wasen in Stuttgart veranlasst. Walter Weitmann hatte die Wiesn-Zahlen als zu hoch angezweifelt. Die Radar-Erfassung ergab jedoch: Die Schätzzahlen der Wiesn-Festleitung waren eher zu niedrig.

Oktoberfest: Wie viele Wiesn-Besucher gibt es pro Tag?

Abhängig ist die Besucherzahl vor allem vom Wochentag und vom Wetter. Die Festleitung geht unter der Woche bei einfacher Belegung der Zelte von gut 200.000 Besuchern am Tag aus – etwas mehr als die Hälfte in den Zelten und die übrigen auf den Wiesn-Straßen. Deren Zahl wurde über gerasterte Luftbildaufnahmen der Theresienwiese ermittelt. Anschließend wurden die Menschen gezählt, die sich in einem Rasterfeld aufhielten.

Je nach Dichte des Besucherstromes und der Belegung der Zelte wendet das Wirtschaftsreferat zur Ermittlung der täglichen Besucherzahl einen Belegungsfaktor von eins bis drei an. Dieser Faktor wird geschätzt und beruht auf der Erfahrung der Experten. Zur Überprüfung der Schätzwerte werden weitere Parameter einbezogen, etwa die Menge des konsumierten Bieres. Auch der Verbrauch von Strom, Gas und Wasser fließt ein. Als Indikator für den Anteil der ausländischen Besucher dient unter anderem der Geschäftsverlauf an den Souvenirständen. (ml/dpa)

