Von: Christina Denk

Ein Wiesn-Besucher aus Sachsen hielt das Schnarchen in seinem Schlafsaal nicht mehr aus. Seine Lösung brachte ihn am nächsten Morgen statt ins Festzelt allerdings ins Sanitätszelt.

München – Mit Beginn der Wiesn steigen die Preise für Oktoberfest-Übernachtungen enorm. Um ganze 70 Prozent werden Hotels und Hostels teurer. Da wählt der ein oder andere gerne mal den billigeren Schlafsaal. Doch da warten andere Probleme – schnarchende Zimmergenossen beispielsweise. Michl, ein Mann aus Sachsen, kam auf eine fixe Lösung – die ihn am nächsten Morgen jedoch in die Ambulanz brachte.

Papierkügelchen gegen Schnarcher: Wiesn-Besucher findet sich am nächsten Morgen beim Notarzt wieder

Der Wiesn-Besucher hatte offenbar genau das genannte Problem – schnarchende Zimmergenossen. Um Ruhe zu finden, habe sich der Mann aus Sachsen nach und nach immer mehr und mehr Papier in die Ohren gestopft, bis er schließlich eingeschlafen sei, teilte die Aicher Ambulanz Union am Sonntag in München mit.

Am Morgen folgte das böse Erwachen. Die Papierkügelchen hatten zwar ihren Zweck erfüllt, hielten allerdings zu fest. „Er konnte die Kügelchen, die mittlerweile tief im Ohr waren, nicht mehr selbst entfernen“, heißt es in der Mitteilung der Ambulanz. Auch hören konnte er nicht mehr gut, steckte das Papier schließlich immer noch in seinen Ohren.

Die Rettungskräfte der Ambulanzstation auf dem Oktoberfest konnten Michl aus der Erzgebirgsstadt Aue-Bad Schlema am Samstag (1. Oktober) helfen und holten die Papierknäuel nach und nach alle raus.

Einsätze auf der Sanitätsstation: Bella Ciao-Party und schlafende Ehefrauen

Wer auf der Sanitätsstation auf dem Oktoberfest arbeitet, dürfte, ebenso wie Mitarbeiter des Wiesn-Fundbüros, die wildesten Geschichten erleben. Ebenfalls am letzten Wochenende des Volksfestes löste eine junge Italienerin dort unfreiwillig eine kleine Party zu dem Wiesn-Hit „Bella Ciao“ aus. Dabei wollte sie eigentlich nur Sprachnachrichten an ihre Freunde verschicken. Ebenso bizarr dürfte den Sanitätern ein Vorfall mit einem Engländer vorgekommen sein. Nach der Behandlung nutzte er die Gunst der Stunde, ließ seine Frau schlafend zurück und verschwand wieder im Wiesn-Festzelt. (chd/dpa)

