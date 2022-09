Oktoberfest-Gäste von weit her: Warum es Amerikaner dieses Jahr besonders auf die Wiesn zieht

Die amerikanischen Trachtler von den „Gemütlichen Schuhplattlern“ hatten viel Spaß rund um die Wiesn – sowohl beim Trachtenzug als auch im Zelt. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Trachtler aus Kalifornien beim Trachtenzug auf der Wiesn - das sieht man nicht alle Tage. Sie sind nicht die einzigen Gäste aus anderen Kontinenten. Warum es die Menschen von ganz weit Weg aufs Oktoberfest zieht.

München - Wer Erika Hoover und Susan Gnesda auf der Wiesn trifft, der will spontan Servus sagen. Denn die Damen sehen urbayerisch aus, wie sie in ihren Dirndln übers Oktoberfest schlendern – dabei sind sie in Wirklichkeit Amerikanerinnen. Sie gehören zu den tausenden Gästen aus aller Welt, die extra wegen der Wiesn nach München gereist sind. Allerdings: Sie sind auch mit einer Mission unterwegs, nämlich als Botschafterinnen der „Gemütlichen Schuhplattler“: Das ist ein Trachtenverein aus dem kalifornischen Anaheim.

„Gemütliche Schuhplattler“ auf der Wiesn: Amerikaner mit bayerischen Vorfahren

Die „Gemütlichen Schuhplattler“ sind einer von 75 Vereinen des nordamerikanischen Trachten-Gauverbands. Die Mitglieder sind meist Nachfahren bayerischer Familien, die nach Nordamerika ausgewandert sind. Das ist auch bei der Gruppe „Original Enzian“ aus New York so. Die hat heuer 100-jähriges Jubiläum – und der ganze Gauverband Nordamerika feiert mit. Aus diesem Anlass sind 300 Trachtler aus Nordamerika zur Wiesn angereist, um beim Trachtenzug mitzugehen – darunter die „Gemütlichen Schuhplattler“.

Susan und Erika kamen für fünf Tage nach München, zwei davon auf der Wiesn. Für Hotel in München und Flug haben sie jeweils 3.500 Dollar bezahlt, 200 Dollar haben sie auf der Wiesn in Essen, Getränke, Fahrgeschäfte und Souvenirs investiert. Zwar ein Batzen Geld – aber doch noch vergleichsweise preiswert, zumal der Dollar aus Amerikaner-Sicht grad sehr gut steht… Das sind übrigens die Bierpreise in den verschiedenen Festzelten auf der Wiesn 2022.

Erika und Susan hatten Spaß in München: „Schön, wie die Tradition hier geschätzt wird!“ Spaß auf der Wiesn: Den haben auch Gäste aus vielen allen Ländern.

Wiesn in München: Was internationale Gäste übers Oktoberfest berichten

Wally Wu und Ronnie Lye aus Singapur

Wir sind mit unseren Freundinnen zum ersten Mal hier, nur für einen Tag. Wir sind mit dem großen Kettenkarussell und der Olympia-Achterbahn gefahren. Im Zelt bei der Fischer-Vroni waren wir auch schon und haben ein bisschen was getrunken. Morgen fahren wir schon wieder weiter. München ist ein Stopp auf unserer Europa-Reise.

Moníca Villalón mit Vanessa Fuentes und María Fernanda Morán aus Luis Potosí, Mexiko

Es ist unser erstes Mal auf der Wiesn. Dafür habe ich mir ein Dirndl gekauft – das gefällt mir richtig gut. Später treffen wir uns noch mit unseren deutschen Freunden. Sie haben sich um eine Reservierung gekümmert, deswegen weiß ich nicht, in welchem Zelt wir dann sind.

Roberto Ristola aus Rom, Italien

Ich bin mit einer Gruppe von Freunden unterwegs. Wir fahren schon seit über 20 Jahren gemeinsam auf die Wiesn, immer zum Italiener-Wochende. Die Bier-Kultur hier auf dem Oktoberfest gefällt uns einfach gut. Wir haben heute den Tag in der Ochsenbraterei begonnen und werden dann später noch im Paulaner-Zelt ein paar Mass trinken.

Maria Greif und Christoph Hackl