Das Original Motodrom: Adrenalin-Kick an der Steilwand

Vier G‘schichten von der Oidn Wiesn: Das macht sie so zauberhaft

Von: Cornelia Schramm

Steilwandfahrer Donald Ganslmeier vor seinem Original Motodrom auf der Oidn Wiesn. © Oliver Bodmer

Nostalgie, Tradition und richtig wilde Kerle - die Oide Wiesn hat viel zu bieten und ist so gar nicht altbacken. Vier Liebeserklärungen.

Es ist eine Zeitreise. Für vier Euro Eintritt bekommt man auf der Oidn Wiesn einen Geschmack davon, wie das Oktoberfest mal gewesen sein muss. Hier gibt‘s keine Party auf der Bierbank. Dafür gemütliche Festzelte und nostalgische Fahrgeschäfte. Behäbig ist die Oide Wiesn aber nicht – auf den Bühnen weht ein frischer Wind und Vollblut-Schausteller begeistern Familien wie eh und je.

Der Kettenflieger: Abheben wie vor 104 Jahren

Josef Kalbs Kettenkarussell ist eine echte Institution auf der Wiesn. „Der Kettenflieger steht seit 1919 hier“, sagt der 35-Jährige. „Er wurde in der Berliner Firma Gundelwein und Fischer für meinen Urgroßvater Karl Johann Kalb gebaut.“ Damit ist der Kettenflieger das älteste Fahrgeschäft auf dem Oktoberfest. Zum Vergleich: Die Krinoline schunkelt seit 99 Jahren.



Das älteste Fahrgeschäft auf der Wiesn: Josef Kalb (35) steht auf der Oidn Wiesn vor seinem Kettenflieger, der bereits 104 Jahre alt ist. Sein Urgroßvater hat das Karussell 1919 in Betrieb genommen. © Oliver Bodmer

Das Jugendstil-Gefährt fährt mit Strom und will gepflegt werden. 2019 wurden die originalen Malereien eingelagert und durch aufwendige Replikate eines Kunstmalers ersetzt. „An der Anlage gibt‘s immer was zu tun, wir müssen ja auch den aktuellen Sicherheitsstandards entsprechen“, sagt er. „Vom TÜV gibt‘s aber jedes Mal Lob.“

Wie bei allen Fahrgeschäften hier kostet die Fahrt mit dem Kettenflieger 1,50 Euro. „Die Oide Wiesn ist die passende Kulisse für uns“, sagt Kalb. „Draußen lautet das Motto ‚höher, schneller, weiter‘ – aber eine Fahrt mit dem Kettenflieger hat eben seit über 100 Jahren nicht an Charme verloren.“ Wie oft Kalb schon „mitgeflogen“ ist, kann der Münchner nicht sagen. Mit seiner siebenjährigen Tochter muss er oft bis zu 20 Runden am Tag drehen. Sonst sitzt er im Kassenhäuschen und macht die Durchsage: „Jetzt heben wir ab!“

Das Original Motodrom: Adrenalin-Kick an der Steilwand

Ein Steilwandfahrer geht nie in Rente, sagt Donald Ganslmeier (48): „Ich mache das, bis ich tot umfalle.“ Der gebürtige Landshuter lebt in England, wo er einst auch die Motorrad-Akrobatik gelernt hat. Jedes Jahr kommt er aber nach Bayern und bringt im Original Motodrom auf der Oidn Wiesn die Wände zum Wackeln, seine Gäste zum Staunen – und Kreischen.

Spektakulärer Auftritt: Die vier Steilwandfahrer bei einer Show im Original Motodrom auf der Oidn Wiesn. © Oliver Bodmer

Seit 1931 steht das Motodrom auf dem Oktoberfest. „Die Show ist simple Physik und seit den 1930er-Jahren unverändert“, sagt er. Dennoch: Der wilde Ritt über die Bretterwand fasziniert bis heute. „Das Schöne an der Oidn Wiesn ist, dass wir weg vom Kollektiv-Besäufnis sind und hier die echte Schausteller-Tradition leben dürfen.“ Zwischen den Shows sitzt die Crew, zu der drei weitere Fahrer gehören, wie eine Familie vor den Wohnwagen zusammen. Nicht nur nach dem Adrenalin-Kick sind Steilwandfahrer süchtig, schon auch nach Applaus: „Am meisten freut es mich, wenn Kinder begeistert sind. Die erste Show habe ich mit sechs mit meinem Opa besucht.“



Herzkasperl-Festzelt: Traditionelle Musi mit neuem Kniff

Die Blechzipfl aus der Oberpfalz spielen im Herzkasperl-Zelt. Zwischendurch rappen die Musikanten auch mal. © Oliver Bodmer

Die Blechzipfl aus Schwandorf treten heuer erstmals im Herzkasperl-Zelt auf der Oidn Wiesn auf – ein Highlight für die Combo aus der Oberpfalz. Mit zwei Trompeten, einer Basstrompete, Steirischer Harmonika und Tuba spielen die Burschen in traditioneller Tanzlmusi-Besetzung. Ihr Repertoire gibt aber mehr her: „Wir spielen alles, was uns gefällt“, sagt Trompeter Felix Buchmann. „Auch Die Ärzte.“ Oder das Quintett singt a cappella oder rappt das Lied „Da Willi mog an Schnaps“. „Die Oide Wiesn ist traditionell, aber nicht altbacken“, sagt Buchmann. „Das macht die Stimmung hier aus.“



Das Traditionszelt: Großer Auftritt für Trachtler

Fesche Trachtler: Betty Kratzer (35) und Moritz Gatt (34) aus Feldmoching tanzen im Festzelt Tradition. © Oliver Bodmer

Für Betty Kratzer und Moritz Gatt vom Trachtenverein Riadastoana Feldmoching sind Auftritte auf der Oidn Wiesn was ganz Besonderes. „Sie ist der schönste Teil vom Oktoberfest. Hier geht’s nicht darum, betrunken auf den Bänken zu tanzen“, sagt Kratzer. „Um uns als Verein der ganzen Welt zu präsentieren, ist das Ambiente perfekt.“ Allein der Weg hierher ist für die Trachtler schon ein Erlebnis – bis zu 30 Mal müssen sie für Fotos posieren, erzählt Gatt. (sco)