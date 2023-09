Wiesn-Notruf per Whatsapp: Sanitäter rätseln, ob sie richtigen Betrunkenen behandelt haben

Von: Adriano D'Adamo

Ein ungewöhnlicher Notruf per WhatsApp führt zur Rettung eines Betrunkenen. Doch war es der richtige Betrunkene?

München – Die Zahl der Einsätze stieg am Donnerstag (28. September) mit 390 Patienten und 132 Tragen-Einsätzen zum Wochenende hin wieder leicht an. Ab Freitag (29. September) ist die Aicher Ambulanz ab 18 Uhr bis zum Ende der Wiesn mit maximaler Personalstärke präsent. Ein ungewöhnlicher Notruf erreichte sie am Donnerstag.

Die Aicher Ambulanz musste zur Wiesn ausrücken. © Thomas Ruhl/Aicher Ambulanz Union

Hoffentlich den richtigen Betrunkenen gefunden: Ambulanz rückt aus

Eine Textnachricht wurde an die Telefonnummer der Sanitätswache über WhatsApp gesendet. Sie beschrieb eine betrunkene Person am Haupteingang eines großen Bierzeltes. Ein telefonischer Rückruf wurde vom Anrufer nicht angenommen. Daher wurde eine Wiesn-Trage vorsorglich entsandt und fand tatsächlich einen erkrankten Patienten am beschriebenen Ort. „Wir hoffen nur, dass wir den richtigen Betrunkenen gefunden haben“, schrieb die Aicher Ambulanz in einer offiziellen Pressemitteilung. Ob sie die richtige Person gefunden haben, ist nicht bekannt.

Obwohl die Hilfeanforderung über unsere Servicenummer erfolgreich bearbeitet werden konnte, möchte die Ambulanz darauf hinweisen, dass die Rufnummer 112 für (nichtpolizeiliche) Notrufe die richtige Wahl ist. Von dort aus wird der Einsatz direkt in deren Einsatzleitsystem eingespeist und vor Ort abgewickelt.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung vom Redakteur Adriano D‘Adamo sorgfältig geprüft.