Gewitter-Front nimmt heute Kurs auf die Wiesn – große Regenmengen und Temperatursturz erwartet

Von: Lucas Sauter Orengo

Auf dem Oktoberfest könnte es am Montag (18. September) ungemütlich werden: Gewitter ziehen am Nachmittag aus Westen auf. (Symbolbild) © IMAGO / Wolfgang Maria Weber , IMAGO / Smith

Auf dem Oktoberfest könnte es am Montag ungemütlich werden: Gewitter sollen am Nachmittag München erreichen - ein markanter Wetter-Umschwung steht bevor.

München - Strahlend blauer Himmel, Temperaturen weit über 20 Grad: Der Wiesn-Start 2023 hätte meteorologisch nicht besser laufen können. Schon den ganzen September über bescherte ein schier nicht enden wollendes Hoch der Region spätsommerliches Kaiserwetter. Trachtenumzügler, Biergartenbesucher und alle anderen Wiesn-Gänger am ersten Wochenende konnten das milde bis heiße Wetter entsprechend genießen. Doch zum Wochenstart am Montag (18. September) droht am Nachmittag ein jähes Ende des malerischen Volksfest-Flairs: Gewitter ziehen gen München.

Oktoberfest in München: Gewitter-Front kommt aus Westen - und erreicht am Nachmittag die Wiesn

Wiesn-Besucherinnen und - Besucher sollten bei einem geplanten Gang auf die Theresienwiese am Montag besonders am späteren Nachmittag in Richtung Himmel blicken. Sämtliche Wetter-Portale sagen dann Gewitter voraus, die sich aus Westen nähern. Gegen 15 bis 16 Uhr, so die Prognose am frühen Montagmorgen, soll die Gewitter-Front dann München erreicht haben.

Oktoberfest: Gewitter am Montag erwartet – große Regenmengen und Temperatursturz erwartet

Regenmengen von bis zu zehn Litern sollen dann erreicht werden. Dazu wird ein starker Rückgang der Temperaturen erwartet: Wie wetter.com prognostiziert, liegen die Werte am frühen Nachmittag noch bei sommerlichen 25, nach Durchziehen der Front dann nur noch bei 16 Grad.

Ein Blick in die Wetter-Prognose der kommenden Tage zeigt: Mitte der Woche wagt der Spätsommer wohl noch einmal einen Anlauf - doch das ist dann wohl der letzte seiner Art, ehe die Temperaturen sich dann auf knapp um die 20 Grad einpendeln sollen.