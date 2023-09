Mann trägt gern leichte Joppen, Dirndl müssen übers Knie gehen: Wie der Werdenfelser aufs Oktoberfest geht

Von: Katharina Brumbauer

Kennt sich aus: Franz Grasegger. In der Hand hält er ein „Offizielles Oktoberfestdirndl“. © Brumbauer

Einige Elemente in der klassischen Werdenfelser Tracht bleiben gleich, doch sie entwickelt sich auch immer mal ein bisschen weiter. Zum Start des Oktoberfests lohnt es sich, einen Blick auf die aktuellen Trends in der Region bei Dirndl und Lederhosen zu werfen. Auf der Wiesn gewinnt die traditionelle Tracht an Bedeutung.

Garmisch-Partenkirchen – Franz Grasegger kann sich noch gut daran erinnern, wie er das erste Mal mit seinen Freunden nach München aufs Oktoberfest gefahren ist. Und daran, was er getragen hat. „Wir Burschen hatten Jeans an“, erzählt der 37-Jährige. „Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen.“ Heute trifft man kaum mehr einen auf der Wiesn, der nicht Tracht trägt. Grasegger, Juniorchef des gleichnamigen Trachtengeschäfts in Garmisch-Partenkirchen, erklärt, wie der echte Werdenfelser aufs Oktoberfest geht.

Die Trends bei der Werdenfelser Tracht: Viele traditionelle Elemente ändern sich nie

„Die Werdenfelser Tracht hat klassische Elemente, die sich nie ändern werden“, betont der Fachmann. „Aber sie entwickelt sich auch immer ein bisschen weiter.“ Grasegger drapiert eine Herrentracht auf einer Kleiderstange. Ein Einheimischer trägt ausschließlich eine schwarze oder dunkelbraune Lederhosen. Sie ist stets grün bestickt, oft ziert sie eine Gams, ein Symbol für das Alpine.

Dazu sind Haferlschuhe und in der Regel Wadelstrümpfe ein Muss. Zudem trägt der Mann ein gestreiftes oder – bei festlichen Anlässen – ein weißes Hemd und darüber, zumindest an Feiertagen, selbstbestickte Hosenträger. „Werktags tun es auch bedruckte Hosenträger.“ So weit, so traditionell. „Ein kariertes Hemd ist mittlerweile auch in Ordnung“, sagt Grasegger. „Wenn es nicht rot-weiß kariert ist.“ Zum Hemd wird gerne eine Weste und eine leichte Lodenjoppen getragen. Auch ein klassischer Velours-Hut gehört dazu.

Klassische Stoffl, das Dirndl geht übers Knie: So geht die Werdenfelser Dame aufs Oktoberfest

Die Dame geht in der Regel im Dirndl auf die Wiesn. „Obwohl ein schöner Trachtenrock und eine Bluse auch okay wären.“ Die Werdenfelser Frau trägt Dirndl, die aus traditionellen Stoffen wie Baumwolle, Leinen, Seide oder Brokat gemacht sind. „Es darf schon ein bisschen glänzen.“ Aber nicht zu stark. „Spitze am Rock geht gar nicht.“ Und grundsätzlich bleiben die Kleider eher in gedeckten Farben. Aktuell ist ein großer Trend, dass zum Beispiel Rock und Oberteil aus dem gleichen Stoff sind.

„Die haben dann gerne eine ruhige Musterung und die Schürze nimmt Blumen- oder große graphische Muster auf.“ Die Dirndl gehen meist bis zum unteren Ende der Wade. „Auf jeden Fall müssen sie über das Knie gehen.“ Bei Blusen und Schuhen ist mittlerweile erlaubt, was gefällt. „Man kann zum Beispiel auch eine Bluse in einem ganz hellen Blau tragen.“

Traditionell mit modernen Elementen: In Trachtenmanufaktur Grasegger wird „Offizielles Oktoberfestdirndl“ gefertigt

Zum Schluss holt Grasegger noch ein besonderes Dirndl hervor. Es hat die von ihm beschriebene Ideal-Länge und ist in dezenten Grün- und Blau-Tönen gehalten. Die Firma Meindl hat es entwickelt, in der Grasegger-Manufaktur in Farchant wurde es gefertigt. Auf einer Bordüre am Rock prangt ein geschwungenes „O“. Das Logo des Oktoberfests. Es ist das Dirndl, das die Stadt München als „Offizielles Oktoberfestdirndl“ anbietet. Der Auftrag war, ein klassisches Dirndl zu kreieren, das auch moderne Elemente hat. „Im Umfeld des Oktoberfests gewinnt die klassische Tracht immer mehr an Bedeutung“, betont Grasegger. „Die Trachten-Touristen, die schnell irgendetwas kaufen, wird es immer geben.“ Aber Grasegger hat beobachtet, dass es weniger werden. „Und das freut mich total.“ kb

