Offizielle Wetter-Regel könnte greifen: Gibt‘s jetzt Glühwein auf der Wiesn? Festleitung klärt auf

Von: Lukas Schierlinger

Die aktuelle Prognose zum Oktoberfest-Wetter: Nach einem kurzen Lichtblick für Biergarten-Gänger sieht‘s schon wieder düster aus. Mit Folgen?

Update 19. September, 12.12 Uhr: Dicke Jacken, Regenschirme - fröstelnde Gäste: Bei Temperaturen um zehn Grad ist das erste Oktoberfest nach zwei coronabedingt abgesagten Jahren gestartet (siehe Ursprungsmeldung). Mancher fragt: Wann gibt‘s Glühwein? Die Festleitung könne den Verkauf tageweise genehmigen, wenn - so sehen es die Betriebsvorschriften vor - der Eisverkauf infolge ungünstiger Witterung stark beeinträchtigt sei, teilte die Oktoberfest-Pressestelle auf Anfrage mit.

Wiesn-Regel von 2008: Glühwein, wenn Temperaturen drei Tage lang unter zehn Grad

Im Moment gebe es hierzu aber noch keine Veranlassung, da in den kommenden Tagen zumindest mittags höhere Werte erreicht werden sollen. Tagelang um oder sogar unter zehn Grad hatte es auch bei der Wiesn 2008. Damals entschied die Festleitung, auch Glühwein ausschenken zu lassen - eben von den Eisständen, die bei dem miesen Wetter am wenigsten Geschäft machen. Die damals ausgegebene Wiesn-Regel lautete: Glühwein gibt es, wenn es drei Tage lang unter zehn Grad kalt bleibt. Damals wurden allein an den letzten Wiesn-Tagen mehr als 2000 Liter Glühwein getrunken.

Wetter beim Oktoberfest: Biergarten-Fans dürfen endlich aufatmen

Ursprungsmeldung:

München - „Wer einen Sonnenstrahl am Himmel bemerkt hat, soll sich umgehend bei der Festleitung melden!“ Am ersten Wiesn-Wochenende 2022 hätte eine solche Durchsage auf der Theresienwiese durchaus ertönen können. Zum Corona-Comeback war Wettergott Petrus gar nicht gut aufgelegt. Regenfälle und teils einstellige Temperaturen prägten die ersten beiden Wiesn-Tage.

Kaum erbaulicher beginnt Tag 3 auf der Festwiese. Am Montagvormittag (19. September) ziehen in München immer wieder Schauer durch. Erst gegen Mittag werden laut Prognose des Portals wetteronline zweistellige Temperaturwerte erreicht. Am Nachmittag soll zwar ein „Sonne-Wolken-Mix“ bevorstehen. Dieser wird aber von einem „böig auffrischen Wind“ begleitet. Bei Höchstwerten von 13 Grad scheint ein gemütlicher Biergarten-Besuch in weiter Ferne.

Wenig besser sieht bislang der Dienstag aus, die wetteronline-Prognose: Höchstwerte von 14 Grad, immer wieder Schauer, immerhin sechs Sonnenstunden. Vorsicht: Auch bei Niederschlag sind einige Gegenstände auf dem Festgelände verboten.

Gnädiger zeigt sich Petrus dann zur Wochenmitte. Einem schon deutlich freundlicheren Mittwoch (neun Sonnenstunden, Höchstwerte von 14 Grad) sollen dann zwei sehr attraktive Tage für Biergartengänger folgen. Für Donnerstag und Freitag werden bis zu zwölf Sonnenstunden prognostiziert, das Thermometer soll auf immerhin 17 Grad klettern.

Wiesn-Wetter-Wende nur von kurzer Dauer? Für Sonntag schaut‘s schon wieder düster aus

In freundlichem Gewand, wenngleich etwas bewölkter, soll sich dann auch noch der Samstag präsentieren. wetteronline sagt drei Sonnenstunden mit Höchstwerten von 19 Grad voraus. Bitter: Am darauffolgenden Sonntag muss Lichtschein auf der Theresienwiese wohl wieder verzweifelt gesucht werden. Die aktuelle Prognose: 16 Grad, Regen - und keine einzige Sonnenstunde.

