Übermütige Biertisch-Tänzerin: Brasilianische Wiesn-Besucherin geht auf Sicherheitsdienst los

Von: Miriam Haberhauer

Eine tanzwütige Wiesn-Besucherin wollte nicht vom Biertisch herunterkommen. Gegenüber dem Sicherheitspersonal des Festzelts wurde sie körperlich gewalttätig. Gegen die Frau wurden Ermittlungen eingeleitet.

München – Zur Wiesn-Zeit strömen Besucher aus aller Welt in die bayerische Landeshauptstadt. Die internationalen Wiesn-Touristen überschätzen dabei gerne mal die Stabilität der deutschen Biertische.

Oktoberfest 2022: Wiesn-Besucherin tanz auf Tisch und ignoriert Sicherheitsdienst

So erging es wohl auch einer 37-jährigen Brasilianerin, am Montagabend, dem 26. September in einem Wiesn-Festzelt. Die Brasilianerin tanzte gegen 20:30 Uhr auf einem der Biertische. Wie die Polizei München mitteilte, forderten Mitarbeiter des Sicherheitsdiensts sie wiederholt dazu auf, von ihrem Tanzpodest herunterzukommen – aus Sicherheitsgründen ist es offiziell verboten.

Die 37-Jährige ignorierte die Aufforderungen und weigerte sich, vom Biertisch herunterzusteigen. Das Sicherheitspersonal versuchte deshalb, die Frau eigenhändig herunterzuholen. Dabei kam es zu einem Gerangel, in dessen Verlauf die Brasilianerin eine Mitarbeiterin des Sicherheitsdiensts körperlich angriff, verletzte und auch beleidigte.

Tanzwütige Brasilianerin der Polizei übergeben

Den Mitarbeitern gelang es schließlich trotzdem, die tanzwütige Brasilianerin herunterzuholen und übergaben die Frau der Polizei. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet. Nach den polizeilichen Maßnahmen zahlte der Ehemann der 37-Jährigen eine Sicherheitsleistung und sie wurde entlassen.

Einer ihrer Landsmänner fiel währenddessen aus anderen Gründen mit seinem Verhalten auf: Der 36-Jährige feierte ausgelassen mit seinem Laptop in der Hand auf der Bierbank. (mlh)

