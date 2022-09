Riesen-Zoff um Wiesn-Zelt: Stadt bestellt Wirt ein, Brauerei tauscht Band aus

Von: Lukas Schierlinger

„Bräurosl“-Wirt Peter Reichert wird von der Stadt zum Gespräch gebeten. © Oliver Bodmer

Zelt-Beben auf dem Oktoberfest: Die neue „Bräurosl“ steht massiv in der Kritik. Das hat schon jetzt Konsequenzen.

München - Es begann mit teils wüst formulierten Anschuldigungen im Netz: Die Kapelle in der neuen „Bräurosl“ sorge für keine Stimmung und auch sonst laufe im Wiesn-Zelt von Wirt Peter Reichert einiges falsch. Gar die „schlimmste Band, die wir je erlebt haben“, sei die „Festkapelle Josef Menzl“, polterte ein Internet-User. Obwohl die Musiker noch einen verzweifelten Instagram-Aufruf starteten, dürfen sie vorerst nicht mehr in der „Bräurosl“ auftreten.

Oktoberfest 2022: Zoff um „Bräurosl“-Zelt - Brauerei tauscht Band aus

„Wir tauschen die Band jetzt aus“, teilte die Paulaner-Brauerei als Zelt-Eigentümerin Bild am Dienstagabend (20. September) mit. Viele Besucher hatten sich daran gestört, dass die „Festkapelle Josef Menzl“ lediglich Blasmusik spielen wollte. Ohne Party-Klassiker fehle die Stimmung in der „Bräurosl“, so der Vorwurf.

„Wir brauchen die Unterstützung von Euch, den Fans der Blasmusik. Kommt zu uns, bringt Freunde, Kinder, Großeltern mit. Gebt der Blasmusik eine Chance“, hatten sich die Musiker noch per Instagram-Aufruf gewehrt. Am Mittwochvormittag war dieser auf der offiziellen Seite der Band nicht mehr abzurufen. Dem Vernehmen nach soll jetzt eine befreundete Kapelle der Geschassten übernehmen - die auch Coversongs im Repertoire hat.

Stadt bestellt Wiesn-Wirt ein: „Sachverhalte genau prüfen“

Wirt Peter Reichert, der die „Bräurosl“ erst zum Oktoberfest 2022 übernommen hatte, muss sich auf unangenehme Gespräche einstellen. Wiesnchef Clemens Baumgärtner erklärte gegenüber Bild: „Wir werden den Wirt einbestellen, anhören und die Sachverhalte genau prüfen.“ Es gebe allerdings keine Vorverurteilung. Unter anderem in Google-Bewertungen war Kritik an der Küche des Festzelts und dem in der „Bräurosl“ gepflegten Umgang mit Kellnern (zuletzt waren Reichert wegen des Wetters auch noch einige abgesprungen) aufgekommen.

