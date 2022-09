Wiesn-Kontrolle bei Münchens Taxifahrern: Jeder zweite wird entlarvt

Von: Miriam Haberhauer

Münchner Zollbeamte haben am Wochenende an der Theresienwiese vermehrt Taxifahrer kontrolliert. Dabei wurden zahlreiche Verstöße festgestellt.

München - Menschenmassen in der U-Bahn, Verkehrschaos am Festgelände: Wer nach dem Wiesn-Besuch möglichst entspannt nach Hause kommen möchte, kann sich in München ganz einfach ein Taxi nehmen. In langen Reihen warten die gelben PKWs täglich in der Nähe der Theresienwiese auf Fahrgäste.

Oktoberfest 2022: Umfangreiche Taxifahrer-Kontrolle am Festgelände

Am vergangenen Wochenende führten Münchner Zollbeamte im Bereich rund um das Oktoberfestgelände umfangreiche Kontrollen der Taxifahrer durch. Wie das Hauptzollamt München mitteilte, wurden insgesamt 140 Taxi- und Mietwagenfahrer kontrolliert. Die Personen-Transporte sind gerade zur Wiesn-Zeit elementar für die An- und Abreise zum und vom Oktoberfest.

Bei den Kontrollen wurden bei jedem zweiten Fahrer Beanstandungen festgestellt. In den meisten Fällen handelte es sich um Leistungsmissbrauch oder Verstöße gegen das Mindestlohngesetz, so das Hauptzollamt am Mittwoch. Im Rahmen der Kontrolle mussten die Fahrer unter anderem Fragen zu ihrem Beschäftigungsverhältnis beantworten.

Bundesweite Kontrollen: Hauptzollamt prüft Einzelfälle weiter

Die monierten Beanstandungen müssten nun im Anschluss noch weiter ausgewertet werden, wie Martin Brandlhuber vom Hauptzollamt München erklärte. Der Zoll prüfe in jedem Einzelfall, ob Beschäftigungsverhältnisse ordnungsgemäß angezeigt und Mindestlöhne tatsächlich gezahlt wurden. Die Kontrolle sei Bestandteil einer bundesweiten Schwerpunktprüfung in der Branche gewesen.

Hohen Besuch durfte der Käfer-Festwirt kürzlich in seinem Zelt begrüßen: Moderator Kai Pflaume und Apple-CEO Tim Cook ließen sich gemeinsam im Promi-Zelt blicken. (mlh/dpa)

