Oktoberfest: Drei Masskrug-Schlägereien am Samstagabend – ein Angreifer ist nun in Haft

Von: Antonio José Riether

Teilen

Auf dem Oktoberfest gibt es nicht nur Party, oftmals ist die Theresienwiese Schauplatz von Gewaltszenen. Erst am Samstag wurde dreimal ein Masskrug als Waffe eingesetzt.

München - Das Oktoberfest ist ein Ort, an dem viel getrunken und noch mehr gefeiert wird. Die hemmungslose Atmosphäre kann jedoch auch in negative Richtungen umschwenken. So entstehen auf der Wiesn auch zahlreiche Konflikte innerhalb des Partyvolks. Am Samstagabend (24. September) meldete die Polizei München gleich drei Gewalttaten, bei denen Masskrüge als Waffe benutzt wurden.

Oktoberfest: Polizei meldet gleich drei Masskrug-Schlägereien am Samstagabend

Der erste Zwischenfall ereignete sich um 18.40 Uhr. In einem Festzelt kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 31-Jährigen und einem 28-Jährigen. Die beiden Männer mit Wohnsitz in München konnten zunächst vom Ordnungsdienst getrennt werden, im Verlauf des Abends kam es allerdings zu weiteren Streitigkeiten zwischen den beiden. Der 31-jährige Mann schlug dem anderen dabei den Masskrug ins Gesicht.

Die Masskrüge dienen eigentlich dem Bierkonsum, manche Wiesnbesucher missbrauchen die Litergläser jedoch als Waffe. © Christine Roth/imago

Der Polizei gelang es mithilfe einer Wiesngruppe, den Täter festzunehmen. Allerdings wurde dieser nach der Sachbearbeitung wieder entlassen. Ihn erwartet eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. Das verletzte Opfer jedoch wurde zur Behandlung vom Rettungsdienst in die Ambulanz gebracht.

Oktoberfest: Security vorsätzlich mit Masskrug auf den Kopf geschlagen - Angreifer in Haft

Um 20 Uhr ereignete sich eine ähnliche Situation, als ein 26-jähriger Schweizer einem österreichischen Sicherheitsdienstmitarbeiter einen Masskrug an den Kopf schlug. Der Krug ging aufgrund des Schlags zu Bruch, der Angreifer trat außerdem auf den am Boden liegenden 30-Jährigen ein. Das Opfer erlitt eine Platzwunde am Kopf, die genäht werden musste.

Oktoberfest 2022: Die schönsten Bilder des Trachten- und Schützenzugs Fotostrecke ansehen

Der Angreifer, der bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden konnte, gab an, er sei vom Sicherheitsdienstmitarbeiter aus dem Zelt verwiesen worden und habe diesen darum gezielt aufgesucht. Infolge des Angriffs wurde der Schweizer der Haftanstalt überstellt, nun muss ein Richter die Haftfrage prüfen. Auch ihn erwartet eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

Oktoberfest: 25-jähriger Münchner wirft 22-jährigem Opfer Masskrug ins Gesicht

Auch zu späterer Stunde gab es einen weiteren Streit, der in einem Masskrugschlag gipfelte. Gegen 22 Uhr gerieten ein 25-jähriger Münchner sowie ein 22-Jähriger als dem Landkreis Schwandorf aneinander. Während des Wortgefechts warf der Münchner dem jüngeren Opfer den Masskrug ins Gesicht.

Der Angreifer wurde festgenommen und nach der Sachbearbeitung entlassen. Auch gegen ihn läuft nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. Der 22-Jährige wurde mit Verdacht einer schweren Kopfverletzung durch den Rettungsdienst behandelt. (ajr)