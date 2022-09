„Sie bauen die Briefkästen aus, damit die Leute da nicht reinkotzen“: Oktoberfest-Video wird zum Internet-Hit

Von: Yasina Hipp

Die gute Laune auf dem Oktoberfest kann auf dem Nachhauseweg nach einigen Mass schnell in Übelkeit umschlagen. Die Deutsche Post trifft Vorkehrungen.

München - Auch wenn das Wetter auf der Wiesn dieses Jahr nicht so richtig mitspielen will, lassen sich die Besucher davon nicht die Laune verderben und machen sich einen Spaß daraus, wie dieses Video zeigt. Dass sich die ein oder andere Mass zu viel auf dem Nachhauseweg im Magen wieder meldet und den Weg nach oben sucht, ist wohl auch nicht unüblich. Anwohner und S-Bahn-Fahrer müssen sich zur Wiesn-Zeit wohl auf den einen oder anderen Haufen Erbrochenes einstellen. Wer damit offenbar keine bösen Überraschungen erleben will, ist die Deutsche Post. Ein TikTok-Video zeigt nun, dass die Post besondere Vorkehrungen getroffen hat. Ein Pressesprecher kennt dafür den Grund.

Oktoberfest: „Wenn man in der Nähe vom Oktoberfest wohnt, dann passiert das...“

Autor und Comedian Max Osswald entdeckt die seltsamen Briefkästen der Post und hält alles in einem TikTok-Video fest. Er sagt: „Wenn man in der Nähe vom Oktoberfest wohnt, dann passiert das...“. Zu sehen in dem Video: Die altbekannten gelben Kästen, die aber ohne Behälter sind. Würde man einen Brief durch den Schlitz schieben, würde dieser also schlichtweg ins Leere fallen. Osswald meint: „Sie bauen die Briefkästen aus, damit die Leute da nicht reinkotzen.“ Für den Comdian ist das ganz klar, das „Oktoberfest-Law“, also ein Gesetz, welches ihm zufolge besagt: „Überall wo hin- und reingekotzt werden kann, wird hin- und reingekotzt werden.“

Wiesn-TikTok-Video erntet 100.000 Likes

Mit seiner Feststellung hat der Comedian wohl den Nerv der Leute getroffen. Knapp 100.000 Mal wurde das Video schon gelikt, viele teilen ihre Erfahrungen in den Kommentaren. Einer schreibt: „Hier in Stuttgart beim Cannstatter Wasen nicht anders... Übel anstrengend als Anwohner“. Ein anderer schreibt einfach nur: „Nein! Das ist ja furchtbar“. Andere TikTok-User vermuten, dass die Kästen entfernt wurden, sodass dort kein Sprengstoff abgelegt werden kann. Beim Oktoberfestattentat 1980 war die Bombe in einem Mülleimer deponiert.

Klaus-Dieter Nawrath, Pressesprecher der Post, erklärt gegenüber unserer Redaktion, dass schon seit Jahren zur Wiesn-Zeit die beiden Briefkastenstandorte an der St.-Paul-Straße und Bavariaring Ecke Beethovenstraße „außer Betrieb“ seien. Hauptgrund dafür: Der Bereich liege in der nicht anfahrbaren Sperrzone und die Briefkästen könnten somit nicht geleert werden. Weiter berichtet Nawrath, dass früher tatsächlich Dinge in den Kästen gefunden wurden, „die dort nicht reingehören, wie Fischsemmeln, Lebkuchenherzen, aber auch Erbrochenes.“

