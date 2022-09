Traum oder Trauma? Wiesn-Wirte, Schausteller und Standlleute ziehen durchwachsene Zwischenbilanz

Von: Regina Mittermeier, Leoni Billina, Julian Limmer

Rund drei Millionen Menschen kamen in der ersten Woche auf das Oktoberfest in München. © Felix Hörhager/dpa

Wahnsinn, ist das schnell gegangen! Die halbe Wiesn ist schon wieder rum. Zur Halbzeit ziehen Stadt, Polizei, Feuerwehr und Sanitäter Bilanz. Klar ist: Eine Rekord-Wiesn wird das nicht.

München – Etwa drei Millionen Menschen kamen in der ersten Woche – 2019 waren es etwa 3,3 Millionen. Vor allem die gastronomischen Betriebe seien von den Besuchern angesteuert worden, sagt Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner (CSU) – obwohl es auch beim Bierkonsum einen Rückgang von 15 Prozent gebe.

Das Besucher-Minus macht sich vor allem auch auf der Oidn Wiesn bemerkbar – rund 100 000 Leute wurden gezählt, 2019 waren es 250 000. Im Gegensatz zu Wirten und Schaustellern freuen sich die Wiesn-Sanitäter über sinkende Besucherzahlen – zumindest in ihrer Krankenstation. Bisher hätten sie dort 2603 Patienten versorgt, 2019 waren es um die gleiche Zeit 3577. Und der Wiesn-Hit? „Die Nummer eins ist ‚Ein Prosit der Gemütlichkeit‘“, sagt Baumgärtner. „Und die Nummer zwei – wohl wenig überraschend – dürfte die Layla werden.“ Wie Wirte, Schausteller & Co. Bilanz ziehen? Wir haben nachgefragt.

Schießbuden-Betreiberin auf dem Oktoberfest: „Chefin glaubt, es werden noch mehr Besucher kommen“

Evelin C. aus München betreibt ihre Schießbude auf dem Oktoberfest schon seit vielen Jahren. © Jens Hartmann

Evelin C. (56), weiß-blau kariertes Hemd, steht in einer Schießbude. Sie schaut den Besuchern nach, die an der Bude vorbeilaufen. „Es ist viel zu wenig los“, sagt sie. Es ist ihr erster Job auf dem Oktoberfest – und es läuft nicht so, wie sie sich das vorgestellt hat… Weil deutlich weniger Gäste über die Theresienwiese spazieren als in richtig guten Jahren, bleiben logischerweise auch weniger an der Bude stehen, um ihr Glück beim Schießen zu versuchen. Evelin C. bleibt trotzdem zuversichtlich: „Meine Chefin glaubt, es werden noch mehr Besucher kommen“, sagt sie. „Sie betreibt die Bude seit vielen Jahren und hat Erfahrungswerte…“

Christian Schöttl vom Wiesn-Souvenirstand: „Der Umsatz ist besser als 2019“

Christian Schöttl aus München (Souvenirstand) arbeitet schon seit 30 Jahren auf der Wiesn. © Jens Hartmann

Christian Schöttl (44) geht drei Schritte nach rechts, dann drei nach links und wieder zurück. Von allen Seiten strömen Besucher zu seinem Souvenir-Stand und stellen alle möglichen Fragen zum Sortiment. Egal ob Zinnkrug, Anstecker oder Schlüsselanhänger – Schöttl will, dass jeder bei ihm das passende Mitbringsel findet. „Der Umsatz ist besser als 2019“, sagt er. Schöttl arbeitet schon seit 30 Jahren auf der Wiesn, vor 20 Jahren hat er sein Standl eröffnet. In diesem Jahr kommen vor allem amerikanische Touristen in Scharen zum ihm. „Der Dollar steht gut, fast eins zu eins, deswegen geben sie viel Geld aus – und sie geben viel Trinkgeld“, sagt Schöttl. Insgesamt sei es auf der Wiesn aber ruhiger als in den Vorjahren.

Verkäuferin Beate Pelzer: „Die Kunden kaufen vorsichtiger, sie vergleichen mehr“

Beate Pelzer (66) merkt ganz genau, wenn vorbeilaufende Besucher die Preis-Schilder an ihrem Mandel-Standl begutachten. Und die Folgen sind auch klar: „Die Kunden kaufen vorsichtiger, sie vergleichen mehr“, sagt sie. Pelzer hat Erfahrung, denn sie ­bietet schon seit 1990 gebrannte Mandeln und Nüsse auf der Wiesn an. In Zeiten der Inflation und gestiegener Energiekosten leiden neben den Kunden aber auch Verkäufer wie Beate Pelzer. Klar ist: Sie muss die Einnahmen und Ausgaben genau im Blick haben, damit sich die Sache für sie rentiert. „Wir haben die Preise für unsere Produkte trotzdem nur wenig erhöht“, sagt sie. „Viele Familien mit Kindern gehen durch die Schaustellerstraße – und sie sollen ja Spaß haben.“ Beate Pelzer aus München (Gebrannte Mandeln)

Wiesn-Musiker Erik Berthold und Otto Göttler: „Freut uns, wenn wir die Menschen unterhalten können“

2019 haben Erik Berthold und Otto Göttler zum ersten Mal zusammen in der Hühner- und Entenbraterei Ammer musiziert. Damals ahnten sie nicht, dass sie danach zwei Jahre coronabedingt pausieren müssen. Heuer ist das Zelt genauso voll wie damals, sagen sie. „Zum Glück“, findet Otto Göttler (74).0 „Es freut uns, wenn wir die Menschen unterhalten können.“ Zusammen mit Berthold (58) spielt er im Ammer-Festzelt tagsüber Wirtshausmusik. Berthold hat 1997 zum ersten Mal auf der Wiesn musiziert. Die Gäste wählen heuer – anders als in anderen Jahren – gezielter, was sie essen und trinken wollen, beobachtet Berthold. Musiker Erik Berthold und Otto Göttler

Anneliese David vom „Wurstmichl“ auf der Wiesn: „Grantig sein bringt ja nix“

Anneliese David aus München (Wurstmichl). © Jens Hartmann

Strahlend steht Anneliese David (69) mit ihrem grünen Dirndl im Würstlstand. „Grantig sein bringt ja nix“, sagt sie und lacht. Dabei war der kalte Wiesn-Start nicht gut fürs Geschäft. „Es kommen weniger Besucher – aber die, die kommen, sind froh, da zu sein.“ David und ihre Kollegen begrüßen auch einige Stammgäste. Bis 2018 hat Anneliese David 21 Jahre lang als Bedienung gearbeitet, danach war aus gesundheitlichen Gründen Schluss. „2019 war ich dann privat jeden Tag auf der Wiesn, dieses Jahr wollte ich wieder arbeiten.“

Siegfried Kaiser (Fahrgeschäft Skater): „Das Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht“

Seit rund 100 Jahren ist die Schausteller-Familie von Siegfried Kaiser (72) auf der Wiesn vertreten, er selbst ist seit seiner Kindheit immer dabei gewesen. Nach der langen Pause war die Hoffnung groß, endlich wieder durchzustarten. „Doch bisher hat uns das Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht“, sagt er. Während der ersten Woche war’s bei ihm am ­Karussell recht ruhig. Erst am zweiten Wochenende ging wieder richtig was: „Es war ein Wiesn-Samstag, wie wir ihn gewohnt sind.“

Kellner Rainer Lux (Paulaner): „Es sind viel weniger Leute da“

Seit zwölf Jahren nimmt sich Rainer Lux (36) aus Passau jedes Jahr frei fürs Oktoberfest. Er bedient die Gäste im Paulaner-Festzelt – und auch er und seine Kollegen spüren den Gästerückgang. „Es sind viel weniger Leute da. Es gibt immer wieder Leerlauf für uns, weil Tische frei sind“, sagt er. „Auch die Gäste fragen, woran das liegt.“ Corona-Angst oder die Inflation? Wohl eine Mischung aus beidem, so Lux. Immerhin: Wer kommt, gibt gutes Trinkgeld.



Chef der Innenstadtwirte ist „positiv überrascht, wie gut die Wirtshaus-Wiesn angenommen wird“

In München ist überall Wiesn – auf der Theresienwiese, aber auch in den Gaststätten. Erstmals finden Wirthaus-Wiesn und Oktoberfest parallel statt. „Ich bin sehr positiv überrascht, wie gut die Wirtshaus-Wiesn angenommen wird“, sagt Gregor Lemke vom Augustiner Klosterwirt, der gleichzeitig auch Chef der Innenstadt-Wirte ist. Und: „Das war vorab schwer abzuschätzen.“ Aktuell zieht es ähnlich viele Besucher in die rund 50 teilnehmenden Wirtshäuser wie in den Vorjahren, auch die Umsatzzahlen sind vergleichbar. „Es kommen einige Gäste aus dem Umland zur Wirtshaus-Wiesn“, sagt Lemke. „Bei uns ist es gemütlich.“

Wiesn-Festwirt Christian Schottenhamel: „Die Leute sind vorsichtiger…“

Festwirt Christian Schottenhamel. © Jens Hartmann

Fast ein Viertel weniger Oktoberfest-Gäste – so schätzte Festzelt-Chef und Wirte-Sprecher Christian Schottenhamel den Besucherrückgang bis zum Freitag der ersten Woche ein. Das nasskalte Wetter hatte bereits zum Anstich die Stimmung gedämpft. Die Biergärten seien dann tagelang so gut wie ausgestorben gewesen, so Schottenhamel. Erst am Donnerstag gab’s zum ersten Mal richtiges Biergarten-Wetter – ein Lichtblick für die Wirte und Biergarten-Bedienungen. Denn die hatten das Nachsehen, verglichen mit den Kellner-Kollegen von drinnen. Schließlich haben sie draußen fast niemanden bedient.

In den Biergärten machten die Wirte bisher fast 20 Prozent weniger Umsatz im Vergleich zu früheren Jahren, sagt Schottenhamel. In den Zelten seien die Zahlen vergleichbar mit denen von 2019. „Die Besucher trinken gleich viel, essen nur ein bisschen mehr.“ Die konstanten Umsatzzahlen in den Zelten seien auf Reservierungen zurückzuführen. Das Schottenhamel-Zelt ist abends ausgebucht, nur mittags ist noch Platz. Der Wirt sieht den Grund für den Besucherrückgang auch in der Pandemie: „Die Leute sind vorsichtiger…“

