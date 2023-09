„Beschwerden zu überhöhten Preisen oder verweigertem Einlass“: Kampf gegen Abzocke bei Wiesn-Reservierungen

Eine Tischreservierung ist auf der Wiesn für viele ein Muss. © Sven Simon/Imago

Wer für das Münchner Oktoberfest einen Tisch ergattern möchte, muss zuerst einmal früh aufstehen. Schließlich können schon ab Frühjahr die heißbergehrten Plätze reserviert werden.

Doch leider hat sich auf der Wiesn in den letzten Jahren eine Masche etabliert, die den Wirten mehr als nur sauer aufstößt: Tische werden auf inoffiziellen Plattformen für Tausende von Euro angeboten.

Oktoberfest 2023: Neue Plattform für Tische

Um dem „Grauen Markt“ entgegenzuwirken, wurde jetzt ein Portal ins Leben gerufen. Der florierende Handel mit Tischen sei der Stadt München, aber auch den Wirten „ein Dorn im Auge“, so Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner auf einer Pressekonferenz. Auf der Plattform „Oktoberfest-Booking.com“ können nicht genutzte Reservierungen getauscht oder verkauft werden – aber nur maximal zum Ursprungspreis. „Man muss also nicht mehr zu Ebay greifen“, erklärt Baumgärtner weiter. Das Ziel sei es, den „Graumarkt“ zurückzudrängen und ganz zum Erliegen zu bringen. Bereits 20 gastronomische Mittel- und Großbetriebe haben sich für die Plattform entschieden.

„Wir begrüßen das neue Portal der Wiesnwirte, denn es vermeidet Abzocke mit überteuerten oder ungültigen Reservierungen und bietet Verbraucherinnen und Verbrauchern mehr Sicherheit“, sagt auch Tatjana Halm, Juristin bei der Verbraucherzentrale Bayern. „Die Beschwerden zu überhöhten Preisen oder verweigertem Einlass in der Vergangenheit haben gezeigt, dass hier Handlungsbedarf bestand.“ Für eine gültige Tischreservierung würden sie weiterhin dazu raten, ausschließlich direkt bei den Wirten zu buchen. In der Vergangenheit hatte die Verbraucherzentrale Bayern bereits vor unseriösen Angeboten gewarnt.

Kein „Menüzwang“ bei Reservierungen mehr

Wer einen Tisch auf der Wiesn haben möchte, muss bei den Wirten nur Essens- und Getränkegutscheine kaufen, meistens werden noch Bearbeitungsgebühren fällig. Die Mindestabnahmemenge beträgt in den Hauptschiffen der Zelte in der Regel zwei Maß und ein halbes Hendl pro Person. In den Boxen und auf den Galerien kommen 15-Euro-Verzehrgutscheine obendrauf. Das Weinzelt und die Käfer-Wiesn-Schänke haben nochmal extra Reglungen, hierzu sollte man sich am besten vorab informieren. 2023 gibt es keinen sogenannten „Menüzwang“ mehr. Wirte hatten angefangen, von ihren Gästen ganze Menüabfolgen zu verlangen. Das ist allerdings nicht mehr erlaubt. Bleiben Marken nach dem Besuch übrig – keine Panik. Sie können in den Gaststätten der entsprechenden Wiesnwirte auch lange nach dem Oktoberfest noch eingelöst werden. (Anna Wagner)