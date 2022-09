Vor Ochsenbraterei: 26-Jähriger haut Münchner Masskrug an den Kopf

Von: Max Wochinger

Schlägerei auf dem Oktoberfest. (Symbolbild) © IMAGO/Aaron Karasek

Schlägerei auf dem Oktoberfest: Dabei schlug ein 26-Jähriger aus dem südlichen Landkreis München einem Münchner einen Masskrug von hinten auf den Kopf.

München - Zu einer Schlägerei kam es am Sonntagabend auf der Wiesn: Dabei schlug ein 26-Jähriger aus dem südlichen Landkreis München einem 38-jährigen Münchner einen Masskrug von hinten auf den Kopf. Das teilte das Polizeipräsidium in München mit.

Streit auf dem Oktoberfest: 38-Jähriger erlitt durch Schlag stark blutende Platzwunde

Der 38-Jährige erlitt durch den Schlag eine stark blutende Platzwunde. Polizisten leisteten vor Ort Erste Hilfe bis zum Eintreffen des Notarztes. Der 26-jährige Verdächtige konnte in der Nähe des Tatorts, am Haupteingang der Ochsenbraterei, festgenommen werden; der 38-Jährige musste zur Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Oktoberfest: Streit Auslöser für Tat?

Ob ein vorangegangener Streit Auslöser für den Angriff war, muss die Polizei erst noch ermitteln. Nach Aussagen der Polizei habe der 26-jährige Landkreisbürger in der Haftzelle noch massiven Widerstand geleistet, wodurch ein Beamter leicht verletzt worden sei. Danach wurde er in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Polizeibeamte ermittelt.

