Bundespolizei setzt zur Wiesn Spezialkräfte ein – und hofft, dass „Partybus“ Wirkung zeigt

Von: Manuel Rank

Auch dieses Jahr kommt die Bundespolizei zur Unterstützung wieder auf die Wiesn. Mit dem Motto „Sicher zur Wiesn und auch wieder nach Hause“ gibt die Behörde Tipps für Besucher.

München – Für 18 Tage – ab Samstag, dem 16. September – herrscht in München wieder Ausnahmezustand. Die Menschen singen und tanzen, die Tracht wird ausgepackt, vor allem aber wird der Alkohol ausgeschenkt. Die Beamtinnen und Beamten der Bundespolizei werden auch dieses Jahr zur 188. Wiesn deswegen wieder zur Unterstützung aus ganz Deutschland anreisen – und sehen sich gut gerüstet. Das teilte die Behörde in einer Pressemitteilung am Dienstag, 12. September, mit.

Die Beamtinnen und Beamten der Bundespolizei kommen auch dieses Jahr zur Unterstützung aus ganz Deutschland auf die Wiesn. © IMAGO / Ralph Peters (Symbolbild)

Die Verstärkungsbeamtinnen und -beamten werden den Angaben zufolge vor allem am Hauptbahnhof, am „Wiesnbahnhof“ Hackerbrücke sowie der S-Bahn-Stammstrecke, aber auch am Ostbahnhof und im Pasinger Bahnhof im Einsatz sein. Das Ziel: Allen Oktoberfestbesucherinnen und -besuchern eine „sichere An- und Abreise“ zu gewährleisten. Die Bundespolizei erwartet wie jedes Jahr zur Wiesn-Zeit ein hohes Aufkommen an Menschen, die zum Festgelände fahren – mit dem ÖPNV, aber auch der Bahn. Das diesjährige Motto heißt deshalb: „Sicher zur Wiesn und auch wieder nach Hause“.

200 zusätzliche Kräfte zur Wiesn-Spitzenzeit – erstmals „Super-Recogniser“ im Einsatz

Und dafür kommt viel Verstärkung aus ganz Deutschland nach München: Zu Spitzenzeiten werden mehr als 200 Bundespolizistinnen und -polizisten eingesetzt, heißt es in der Pressemitteilung. Polizeidirektor Steffen Quaas – seit März 2023 Leiter der Bundespolizeiinspektion München – führt erstmal den Wiesn-Einsatz an.

Hinzukommen dieses Jahr wieder Verbandskräfte der Bundesbereitschaftspolizei, mobile Einsatzeinheiten und verschiedene Spezialkräfte, wie beispielsweise Diensthundeführer, Taschendiebstahlfahnder, Entschärfer oder Ermittlungsbeamter Münchens. Erstmals dabei: sogenannte „Super-Recogniser“ der Bundespolizei, also Menschen, die sich Gesichter außergewöhnlich gut einprägen und merken können. Zum 188. Oktoberfest ebenfalls wieder im Einsatz ist die „Deutsch-Französische-Einsatzeinheit“ – aus Mitgliedern einer deutschen Bundespolizeiabteilung sowie der französischen Gendarmerie National.

Blauweißer Partybus bei der Hackerbrücke mit Wiesn-DJs – „wer tanzt, schlägt nicht!“

Steffen Quaas, Leiter der Bundespolizeiinspektion München, weist darauf hin, „neben der Manpower gerade auch wieder auf technische Hilfsmittel zurückzugreifen“. Vor allem die Videoüberwachung an unter anderem Bahnhöfen leiste bei der Aufklärung von Straftaten seit Jahren wichtige Dienste, so Quaas. Die Beamtinnen und Beamten werden auch mit Body-Cams ausgestattet.

In der Nähe der Hackerbrücke steht auch 2023 wieder ein Lautsprecherkraftwagen – „LauKw“, auch oft „blauweißer Partybus“ genannt. Auf diesem Partybus werden einsatzerfahrene Wiesn-DJs für An- und Abreisende auflegen und für gute Stimmung sorgen. Ganz nach dem Motto: „Wer tanzt, schlägt nicht!“

Bundespolizei warnt vor Taschendiebstahl – und gibt Tipps für die Wiesn

In der Pressemitteilung appelliert die Bundespolizei an Reisende und Wiesnbesucherinnen und -besucher und warnt vor Taschendiebstahl an Bahnhöfen, Zügen oder auf vollen Bahnsteigen. Der Tipp von Steffen Quaas: „Selbst schützen kann man sich, indem Wertsachen verschlossen in verschiedenen Innentaschen und nah am Körper getragen werden, Handtaschen stets verschlossen bleiben, Geldbörsen und Handys nie aus der Hand gelegt werden.“

Noch sinnvoller sei es, wegen der streng kontrollierten Rucksack- und Taschenverbote auf dem Festgelände, alles, was man auf dem Wiesn-Besuch nicht benötigt, zu Hause zu lassen oder in eines der Schließfächer am Münchner Hauptbahnhof einzusperren.