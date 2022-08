Kreativer Aushang zur Wiesn: „Bringen ein Bett selbst“ - Österreicher suchen dringend nach Zimmer

Von: Lukas Schierlinger

Zwei Bedienungen suchen noch nach einer Unterkunft für die Wiesn-Zeit in München. © via www.imago-images.de

Wer hat ein Zimmer für zwei Wiesn-Bedienungen aus Österreich frei? Bislang haben sie keine Unterkunft in München gefunden.

München - Unterkünfte sind zur Wiesn-Zeit in München heiß begehrt. Weniger als drei Wochen bleiben bis zum Anstich im Schottenhamel-Festzelt und nicht jeder ist bislang fündig geworden. Auch „zwei nette Österreicher“ suchen verzweifelt nach einem Unterschlupf in der Landeshauptstadt - mit einem Zettel, den sie offenbar direkt an der Theresienwiese platziert haben.

Ein Nutzer der Social-Media-App Jodel hat den Aufruf des Duos im Netz verbreitet. „Wir, Christian und Karl, zwei junge Österreicher, und seit Jahren Bedienungen am Oktoberfest, suchen für den Zeitraum der Wiesn ein Zimmer in Laufweite zur Theresienwiese“, ist dem Zettelgesuch zu entnehmen. Der bisherige „Quartiergeber“ des Duos vermiete nicht mehr.

Oktoberfest: „Nette Österreicher“ suchen verzweifelt Unterschlupf zur Wiesn

Potenzielle Vermieter erfahren: „Das Zimmer wird ausschließlich zum Schlafen benutzt.“ Ein Muss seien lediglich eine warme Dusche und eine Waschmaschine. „Gerne bringen wir auch noch ein Bett von uns selbst mit, um uns das Zimmer zu teilen“, schreiben die jungen Österreicher. Rückmeldungen werden dringend erbeten.

Der Jodel-Beitrag hat bereits mehrere Reaktionen hervorgerufen. User erkundigen sich nach der Telefonnummer der Zimmersuchenden (diese ist auf dem beigefügten Foto nicht zu erkennen). Der Urheber bietet bereitwillig an, den Kontakt zu den Wiesn-Bedienungen herzustellen.

Unterkünfte zur Wiesn heiß begehrt

So wie den beiden Österreichern geht es kurz vor dem Oktoberfest-Auftakt vielen potenziellen Besuchern. Doch sie müssen nicht verzagen: Noch bleiben einige Alternativen, um Unterkünfte in Wiesn-Nähe zu finden.