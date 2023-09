Extreme Wetterlagen zum Oktoberfest: Erinnerungen an „Sumpf-Wiesn“ und einen plötzlichen Winter-Einbruch

Von: Cornelia Schramm

Teilen

Vor dem Wiesn-Start im Jahr 2023 gibt sich ein DWD-Experte äußerst optimistisch. Eine Rückschau offenbart: Zum Oktoberfest gab es schon ganz andere Wetterlagen.

München – Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause hatte Petrus den Wirten und Schaustellern auf dem Oktoberfest vergangenes Jahr kaum schönes Wetter beschert. Biergärten blieben leer, durch die Straßen schlängelte sich ein Meer aus Regenschirmen. Bei Dauerregen wurde sogar Glühwein gereicht. Diese Tristesse sitzt dem Veranstalter, den Wirten und auch vielen Besuchern bis jetzt in den Knochen – alle hoffen auf Sonnenschein, wenn es am Samstag auf der Wiesn wieder heißt: „Ozapft is!“

Oktoberfest 2023: Wetter-Experte prognostiziert sonnigen Auftakt

Dirk Mewes, Diplom-Meteorologe beim Regionalbüro des Deutschen Wetterdienstes in München, hat für den Moment aber gute Nachrichten: „Die Kaltfront mit Regen und Gewittern, die zur Mitte der Woche noch ansteht, wird sich bis Freitag verzogen haben“, sagt er. Am Anstich-Samstag sind bis zu acht Stunden Sonne drin. „Das Temperaturniveau wird bei um die 24 Grad liegen. Es weht ein mäßiger Ostwind und es bleibt trocken.“ Alle, die am ersten Wiesn-Sonntag mit ihren Vereinen am traditionellen Trachten- und Schützenzug teilnehmen, müssen nicht wie voriges Jahr im Schmuddelwetter laufen: „Auch der Sonntag bleibt trocken“, sagt Mewes. „Die erste Tageshälfte wird sonnig sein, in den Nachmittagsstunden wird es zunehmend bewölkt.“

Von den Schottenhamels bis hin zu Peter Inselkammer: Das sind die Oktoberfest-Wirte der 14 großen Zelte Fotostrecke ansehen

Das Thermometer dürfte in der Innenstadt auch da wieder auf bis zu 25 Grad ausschlagen. Wer abends im Biergarten sitzt, sollte mit einem Jackerl nicht frieren: „Nachtschwärmer erwarten in den Nächten auf Sonntag und Montag zwischen 11 und 15 Grad.“ Zum Vergleich: Bei 11,9 Grad lag das Temperaturmaximum am Anstich-Samstag 2022 – es war der kälteste Wiesn-Auftakt seit dem Jahr 2005. Besonders bitter: 2020 und 2021, als das Oktoberfest wegen der Pandemie nicht stattfinden konnte, hätte der Einzug der Wiesn-Wirte unter Idealbedingungen – Sonne pur und 23 beziehungsweise 21 Grad – gefeiert werden können.

Extreme Wetterlagen zur Wiesn: „Tief Fabienne“, einst sogar Minusgrade

Das Hoch zum Wiesn-Start soll heuer erst mal anhalten: „Das Temperaturniveau wird am Montag bei um die 23 und am Mittwoch bei um die 20 Grad liegen“, sagt Mewes. Ab Dienstagnacht wird es mit Gewittern und Regen wechselhafter. Aber dem Fest haben schon extremere Wetterlagen zugesetzt – von bitterer Kälte und Schnee bis Dauerregen. 1883 etwa wird als „Sumpf-Wiesn“ in Chroniken erwähnt. 1927 regnete es komplett durch und 2000 gab es ein Unwetter – an nur einem einzelnen Tag regnete es 64,9 Liter pro Quadratmeter.

Schneefall am letzten Wiesn-Sonntag im Jahr 1996 © Heinz Gebhardt

1986 fiel dagegen während der kompletten Wiesn kein Tropfen. Verlässliche Temperaturdaten liegen dem DWD ab 1879 vor, dem Gründungsjahr der Königlich Bayerischen Meteorologischen Centralstation. Daten über das allgemeine Wetter, über Sonnen- und Regentage ab 1935. Alle andere Beobachtungen sind in Chroniken vermerkt. Im Jahr 1871 wurde von einem zerstörerischen Orkan berichtet, 2018 legte Tief Fabienne den Zaun der Oidn Wiesn um. 1995 mussten die Festzelte im Schnee abgebaut werden. Bitter frieren mussten alle Besucher am 29. September 1936 – es war mit 2,5 Grad minus der kälteste Wiesn-Tag überhaupt.