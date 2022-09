ZDF zeigt Wiesn-Doku: Gäste im Hofbräuzelt feiern wie früher – „Corona ist schei** egal!“

„Corona ist schei** egal!“ Viele Wiesn-Besucher wollen auf dem Oktoberfest ausgelassen feiern. © Screenshot: ZDF

Das Oktoberfest ist im vollen Gange. Auch das ZDF hat jetzt in einer Reportage das Treiben auf der Theresienwiese dokumentiert. Die Eindrücke zeigen, wie die Stimmung vor Ort ist.

München - Die Welt trifft sich wieder in München. Zur Halbzeit-Bilanz der diesjährigen Wiesn wurden zwar etwas weniger Leute als sonst verzeichnet, dennoch ist die Stimmung, besonders in den Zelten, nach zwei Jahren Corona-Pause eigentlich wie immer. Auch das schlechte Wetter verdirbt den Feierwütigen dabei nicht die Laune. In einer Reportage zeigt das ZDF jetzt den Oktoberfest-Wahnsinn – und gibt Einblicke in die Gefühlswelt der Gäste.

Oktoberfest: ZDF zeigt Doku - „Corona ist schei** egal!“

Auch im Hofbräu-Festzelt geht es zu wie immer. Das ZDF zeigt dabei, wie es in dem für Touristen beliebte Zelt zugeht. Dabei wird direkt klar: Weder Corona, noch andere Krisen hindern die Menschen hier am Feiern. „Corona ist schei** egal!“, fasst etwa ein Gast die Stimmungslage im Zelt zusammen. Doch auch andere Menschen, die in dem Beitrag zu Wort kommen, scheint die Pandemie nicht am Feiern zu hindern. „Fühlt sich an wie früher, fühlt sich an wie jede Wiesn“, erklärt ein weiterer Gast. „Tolle Stimmung und tolle Menschen ist wichtiger“, erklärt eine weitere Feierwütige in Bezug auf die Pandemie.

Oktoberfest: Menschen feiern wie immer - ZDF zeigt Eindrücke aus dem Hofbräuzelt

Auch für eine Gruppe junger Leute, die teilweise zum ersten Mal auf der Wiesn sind, fühlt sich das gemeinsame Feiern toll an, wie der Reportage zu entnehmen ist. Auch die hohen Bierpreise werden gerne verkraftet, wie sie dem Sender erzählen. Dann, als die Zelt-Kapelle „Layla“ anspielt, gibt es für die Gruppe kein Halten mehr: Mit einem Ruck geht es auf die Bierbänke, um den heiß diskutierten Wiesn-Hit gemeinsam zu singen.

Noch sind die Corona-Zahlen der Stadt München nicht so sehr wie befürchtet angestiegen. Die meisten Experten warnten jedoch bereits vor Anstich vor steigenden Infektionszahlen. Für die meisten ist dies jedoch kein Grund gewesen, das Fest abzusagen, denn wichtig sei, ob die steigenden Inzidenzen sich auch im Gesundheitssystem auswirke, und dies sei nicht zu befürchten. Bleibt zu hoffen, dass auch in der zweiten Hälfte der Wiesn das Virus in Zaum gehalten werden kann, damit das Feiern auf der Theresienwiese keinen miesen Kater mit sich bringt.