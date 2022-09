Oktoberfest: Zwei Taschendiebinnen in München festgenommen - erster Erfolg für Spezialfahnder

Von: Kathrin Reikowski

Teilen

Oktoberfest: Zwei Taschendiebinnen wurden in der Münchner Altstadt zum Wiesn-Auftakt festgenommen (Symbolbild). © imago stock&people

Oktoberfest: Zum Wiesn-Auftakt nimmt die Münchner Polizei zwei Taschendiebinnen fest. Die hatten offenbar in der Altstadt eine Frau bestohlen.

München - Dichtes Gedränge, ausgelassene Stimmung, alkoholisierte Besucher: Das Oktoberfest ist ein Paradies für Taschendiebe. Und obwohl seit 2017 große Taschen verboten sind, dürften Taschendiebe immer noch gute Beute machen: Wie die Polizei schon 2017 mitteilte, lernen die Taschendiebe auf der Wiesn einfach um - und konzentrierten sich etwa auf die Jacken der Wiesn-Geher.

Doch auch die Münchner Polizei weiß sich zu helfen: Am ersten Oktoberfesttag 2022 gelang nun bereits ein Fahndungserfolg. In der Münchner Altstadt konnten zwei mutmaßliche Taschendiebinnen festgenommen werden - mit Hilfe von eigens zum Oktoberfest aus Frankfurt angereisten Spezialisten

Wiesn-Bericht der Münchner Polizei: Zwei Taschendiebinnen am Hauptbahnhof festgenommen

Wie der Wiesn-Bericht der Münchner Polizei schildert, war am Samstagnachmittag gegen 14 Uhr einer 67-Jährigen aufgefallen, dass ihre Geldbörse fehlte. Sie befand sich zu dem Zeitpunkt nicht etwa in einem der Wiesn-Bierzelte, sondern in der Theatinerstraße.

„Im Verlauf der Ermittlungen“ konnten eine 33-Jährige und eine 45-Jährige als Tatverdächtige ermittelt werden, wie der Wiesnbericht weiter ausführt. In Hauptbahnhofgegend - also in der Nähe des Oktoberfests - konnten die beiden auch festgenommen werden.

Oktoberfest: Münchner Polizeipräsidium 65 bekommt Verstärkung zur Wiesn-Zeit

Die beiden mutmaßlichen Diebinnen wurden anschließend in die Haftanstalt des Münchner Polizeipräsidiums überstellt und warten jetzt auf den Ermittlungsrichter.

Das Polizeipräsidium München 65 ist - neben den Sonderermittlern aus Frankfurt - für die Taschendiebe zuständig. Es dürfte nicht die letzte gemeinsame Aktion während des Oktoberfests gewesen sein. (kat)