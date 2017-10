Wiesn-Ticker: Überragende Stimmung am Brückentag

Heute ist Montag, Tag 17 auf dem Oktoberfest 2017 und damit auch der vorletzte Tag des größten Volksfestes der Welt. Wir berichten im Live-Ticker, was auf der Theresienwiese und drumherum los ist.

Das 184. Oktoberfest läuft: Hier tickern wir alle Nachrichten und den Promi-Klatsch vom heutigen vorletzten Wiesn-Tag.

20.52 Uhr: Das Oktoberfest 2017 verabschiedet sich scheinbar so wie es vor über zwei Wochen begonnen hat: Mit wechselndem Wetter. Einmal feucht, einmal trocken - schlau wird man als Besucher aus dem Wiesn-Wetter nicht. Eines hat sich allerdings im Vergleich zum Wiesn-Start verbessert: Die Temperaturen haben „a bissal“ zugelegt.

Das Wetter auf der Wiesn ist noch immer unberechenbar.

20.16 Uhr: Die Deutsche Bahn muss wegen der Wiesn die eine oder andere Verspätung in Kauf nehmen. Zumindest die Zugbegleiter nehmen es mit Humor und stimmen ganz nebenbei schonmal einen Klassiker an.

19.25 Uhr: Die Stimmung im Schützenfestzelt ist schon jetzt richtig gut. Bei Klassikern wie „Fürstenfeld“ lässt es sich aber auch verdammt gut feiern.

18.57 Uhr: An den Eingängen machen sich noch einige Wiesn-Besucher Hoffnung auf einen Platz in den gut gefüllten Zelten. Am Brückentag dürften aber die Chancen auf einen Tisch relativ gering sein.

Vor dem Schützenfestzelt warten viele Besucher auf eine neue Einlasswelle.

18.36 Uhr: Wegen des erhöhten Fahrgastaufkommens kommt es auf der S-Bahn-Stammstrecke derzeit zu Verspätungen von bis zu 15 Minuten. An der Hackerbrücke kann es außerdem zu Halteausfällen kommen. Ob da wohl die gut besuchte Wiesn eine Rolle spielt?Alle weiteren Informationen zur Münchener S-Bahn finden sie hier.

18.00 Uhr: Ein Flaschensammler auf der Wiesn hat sich etwas Besonderes einfallen lassen. Er hat aus dem gesammelten Pfandgut am Eingang zum Oktoberfest ein Herz gebaut. Mit so kreativen Ideen dürfte er bestimmt auch beim Sammeln weiterer Flaschen ganz gute Karten besitzen.

Sehr kreativ zeigte sich ein Flaschensammler vor dem Wiesn-Eingang.

17.30 Uhr: Das Wetter kann sich heute auch nicht so recht entscheiden. Mittlerweile hat es wieder angefangen zu regnen. Damit wird es in den Zelten nun auch wieder enger. Wie unser Reporter vor Ort berichtet, hat das Schützenfestzelt bereits seine Tore geschlossen - nur Besucher mit einer Reservierung haben zur Zeit noch die Möglichkeit, rein zu kommen. Allerdings sorgen auch die geschlossenen Türen nicht für mehr Platz und bessere Luft.

Das Schützenfestzelt ist bereits zu.

16.45 Uhr: Kurz hat es auf der Wiesn geregnet. Aber laut unserem Reporter ist es jetzt wieder trocken. Allerdings weht ein ordentliches Lüftchen.

Durchwachsenes Wetter am vorletztem Wiesn-Tag.

16.30 Uhr: Wer kennt sie nicht - die Freunde, die sich unter Alkoholeinfluss verändern.

16.10 Uhr: Auf der Wiesn gibt es fast jedes Jahr etwas neues. Doch einiges behält seinen altbewährten Zustand.

16.00 Uhr: Dieser Wiesn-Besucher will sich mit der Polizei anlegen. Und was machen die Beamten? Die bleiben erst mal ruhig, kommt ja durchaus öfter vor auf der Wiesn. Punktestand: Gast 0: Polizei 1.

+ © Stefan Thalhamer

15.20 Uhr: Wie einer unserer Reporter berichtet, hat es gerade einen Fall von Tierquälerei auf der Wiesn gegeben: Eine Mitarbeiterin von Schubert‘s Reitbahn hat eines ihrer Pony genommen und ist damit in die Wilderer Bar des Schützenfestzelt spaziert. Das total verängstigte Tier fühlte sich von den Besucher so bedrängt, dass es erst einmal seine Notdurft im Barbereich verrichtete. Gleichzeitig zerrten einige der bereits angetrunkenen Besucher an dem Tier herum.

+ © © Stefan Thalhamer

Der Sicherheitsdienst des Zeltes reagierte allerdings sofort, berichtet unser Reporter. Sie riefen die Polizei. Pony und Besitzerin wurden umgehend des Zeltes verwiesen. Einsicht zeigte die Besitzerin offenbar dabei nicht: Es soll der Satz gefallen sein, dass sie mit ihrem Einsatz machen könne, was sie wolle.

15.10 Uhr: Die Nachmittagswiesn ist bereits gut besucht. Vor dem Schützenfestzelt bestaunen die Besucher das Löwenbräugespann.

+ © Stefan Thalhamer

14.40 Uhr: Ein trauriger Zwischenfall hat den drittletzten Wiesn-Tag überschattet: Ein Pferd der Brauerei Augustiner kollabierte mitten auf der Straße. Doch dieses Schicksal hätte das Pferd auch an einem anderen Ort ereilt, erklärt ein Pferdeführer gegenüber unserem Fotografen. Weder Medikamente oder Tierquälerei würden dahinterstecken. Wenn die Pferde nicht für eine Brauerei unterwegs sind, haben sie außerdem viel Freilauf. In der Wiesn-Zeit erholen sie sich zum Beispiel im Circus Krone aus. Das ganze Drama um das Ross, finden Sie hier.

14.20 Uhr: Richtig unverschämt haben sich am Sonntag zwei Männer verhalten: Ein Brite fotografierte ungeniert eine Frau unter ihrem Rock, ein anderer Besucher begrapschte eine Wiesn-Verkäuferin. Was genau passierte, lesen Sie hier.

14.00 Uhr: Dass man auf der Wiesn als Bedienung und Kellner einiges aushalten muss, dass mussten gleich zwei von ihnen an diesem Sonntag am eigenen Leib erfahren: Ein Besucher schlug einem Kellner den Masskrug mitten auf den Kopf.

13.00 Uhr: Wie die Polizei berichtet, hielt ein 21-Jähriger Deutscher den Sicherheitsdienst eines Festzeltes am Sonntagabend ordentlich auf Trapp: Immer wieder mussten die Männer den 21-Jährigen aus dem Zelt bringen - draußen bleiben wollte der aber nicht. Der Sicherheitsdienst rief daraufhin die Polizei, die den Jugendlichen zur Wiesn-Wache brachte. Zudem nahmen sie ihm auch noch sein Luftgewehr ab, dass der Sportschütze in einem abgesperrten geeigneten Koffer dabei hatte. Wenn er wieder nüchtern ist, kann er sich dieses wieder abholen, so die Polizei.

11.45 Uhr: Ja mei, is des schee: Beim gestrigen Abschluss im Festzelt „Zur Schönheitskönigin“ auf der Oiden Wiesn haben wirklich alle Besucher mitgemacht.

11.00 Uhr: Seit 16 Tagen läuft das Oktoberfest 2017 bereits. Die Besucher haben aber noch lange nicht genug: Sehen Sie hier die besten Bilder vom Sonntag aus dem Schützenfestzelt.

10.15 Uhr: Ihr habt noch Marken vom Oktoberfest übrig? Bloß nicht wegwerfen!! Denn auch nach der Wiesn-Zeit sind die noch gültig. Wir sagen euch, wo ihr welche Marken einlösen könnt.

9.30 Uhr: Zu einem traurigen Zwischenfall kam es am gestrigen Sonntag auf der Wiesn. Dort kollabierte ein Pferd der Brauerei Augustiner mitten auf der Straße. Den Artikel lesen Sie hier.

8.58 Uhr: Einen kuriosen Fall von Orientierungslosigkeit hatte die Bundespolizei am Hauptbahnhof am Samstag und Sonntag zu lösen. Ein stark alkoholisierter Ukrainer wandte sich an die Dienststelle, da er seine 30-köpfige Gruppe auf der Wiesn verloren und den Namen seines Hotels verloren hätte. Da der Mann weder Identitätspapiere, noch ein Handy mit sich führte. Einzige Möglichkeit an Informationen zu kommen wäre seine Apple-Watch gewesen - deren Akku war jedoch leer. Schließlich schrieb der stark Alkoholisierte eine ukrainische Telefonnummer seines Vaters auf, welche sich jedoch als falsch herausstellte. Somit konnten ihm die Beamten nicht helfen, der Mann verließ die Wache.

Um 3 Uhr kam er wieder zur Wache - mittlerweile deutlich nüchterner. Er hatte sich in einem Warteraum des Hauptbahnhofs ausgeruht. Diesmal konnte er den Beamten die richtige Telefonnummer nennen und sein Vater konnte in Sachen Hotel-Findung helfen. Per Taxi ging es für ihn in seine Unterkunft zurück.

8.18 Uhr: Die Wiesn endet am Dienstag, und das bedeutet für Feierwütige: Ernüchterung! Wie sich das anfühlt, haben wir schon mal vorgetestet – besser gesagt unsere Redakteure Johannes Heininger und Matthias Bieber. Ersterer bleibt beim Bier, der andere trinkt nur Wasser. Wie man da feiert?