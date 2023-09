Wiesn-Hit 2023: Überraschung scheint sich anzubahnen – „Mit diesem Titel war nicht zu rechnen“

Von: Thomas Wunder

Oktoberfest 2023: Welchen Song singen die Wiesn-Besucher dieses Jahr besonders laut mit? Es gibt einen neuen Anwärter.

Update 24. September, 17.27 Uhr: Wiesn-Hit 2023 - bisher Fehlanzeige: Es habe sich in diesem Jahr noch kein Lied herauskristallisiert, teilte die Wiesn-Pressestelle am Sonntag zur Halbzeit des Oktoberfests mit. Selbst die Mitarbeiter des Immissionsschutzes, die in den Zelten regelmäßig den Lärmpegel messen, hätten noch keinen Favoriten erkennen können.

„Allerdings wird „Sara perche ti amo“ sehr oft gespielt“, sagte Festleiter Clemens Baumgärtner. „Ein italienischer Klassiker. Finde ich schön, jedenfalls war mit diesem Titel nicht zu rechnen.“ Das Lied könne vielleicht noch der Wiesn-Hit werden.

Trend auf dem Oktoberfest: Was wird der Wiesn-Hit 2023?

München – Der Party-Schlager „Layla“ sorgte 2022 für kontroverse Diskussionen. Wegen des anstößigen Refrains wurde den beiden Machern, DJ Robin und Michael Müller alias Schürze, Sexismus vorgeworfen. Welcher Song wird dieses Jahr auf der Wiesn für Begeisterung sorgen?

Auf dem Würzburger Kiliani-Volksfest wurde 2022 zwischen Stadt und Festwirten deshalb vereinbart, das Lied nicht zu spielen. Das wurde, unter anderem von Malle-Sänger und Musikproduzent Ikke Hüftgold, als Einschränkungen der Kunstfreiheit gewertet. Sogar Bundesjustizminister Marco Buschmann schaltete sich damals in die Debatte ein und schrieb auf Twitter: „Man muss Schlagertexte nicht mögen. Man kann sie sogar doof oder geschmacklos finden. Sie aber behördlich zu verbieten, finde ich, ist eins zu viel.“

Welchen Song werden die Wiesn-Besucher dieses Jahr besonders inbrünstig mitsingen? © Sven Hoppe/dpa

Trend auf dem Oktoberfest: Was wird der Wiesn-Hit 2023?

Einen echten Skandal-Hit, der Layla ersetzen könnte, gab es in diesem Jahr noch nicht. „Ich denke, dass sich auch 2023 der Song ‚Layla‘ potentiell wieder als Wiesn-Hit durchsetzen wird“, glaubt Michael Peyerl, der mit seiner Band Cagey Strings im Hacker Festzelt spielt. „Er befriedigt das Bedürfnis der Leute, einfach zu feiern und zu singen und sich nicht vorschreiben zu lassen was.“ Ansonsten seien keine durchsetzungsfähigen Songs neu auf dem Markt, aber „die Klassiker wie ‚Fürstenfeld‘, ‚Wahnsinn‘ oder ‚Cordula Grün‘ werden sich natürlich halten.“

Anders sieht das Erwin Pointinger von „Erwin und die Heckflossen“: „‚Layla‘ haben wir letztes Jahr vielleicht dreimal angespielt in der Bräurosl, dieses Jahr noch in keinem Festzelt. Der Hype um diesen Song ist meiner Meinung nach vorbei.“ Öfter hören wird man dafür Pointingers „persönlichen Wiesn-Hit: „Sweet Caroline“ von DJ Ötzi.

Bei „Erwin und die Heckflossen“ in der Bräurosl wird „Layla“ wohl keine große Rolle spielen. © Erwin Pointinger

Wiesn-Hit 2023: Ein Prosit der Gemütlichkeit?

Auch bei der Stadt will man sich noch nicht festlegen. Wolfgang Nickl vom Referat für Arbeit und Wirtschaft wolle zunächst die erste Oktoberfest-Woche abwarten: „Dann sieht man schon, ob sich ein Trend abzeichnet, den wir in unserer Zwischenbilanz verkünden können.“ Zu einer Prognose ließ Nickl sich aber doch hinreißen: „Sicher ist indes, dass das „Prosit der Gemütlichkeit“ einer der Renner sein wird. Bei den Wirten soll dieser Song besonders beliebt sein.“