Pünktlich zur Wiesn? – „Für Personen mit Bierbauch“: Mann scherzt über Schild in Münchner S-Bahn

Bietet die Deutsche Bahn bald Plätze extra für Menschen mit Bierbauch an – pünktlich zur Wiesn? Darüber scherzt ein Mann bei einer S-Bahn-Fahrt, als er ein Schild für die Vorrangplätze sieht.

München – Alle Jahre wieder zur Wiesn-Zeit zeigt sich der Münchner ÖPNV von seiner schönsten Seite. Voll gedrängt, mit einem Bier in der Hand ausgestattet, quetschen sich unzählige Menschen in Bus und Bahn, stimmen sich mit Festzeltliedern wie „Layla“ ein und pilgern zur Wiesn. Mitte September bis Anfang Oktober für fast drei Wochen lang bleiben dabei viele Gelegenheiten sich des Biergenusses hinzugeben. Da kann es schon mal passieren, dass sich in der Wiesn-Zeit eine kleine Erhebung im Oberkörperbereich abzeichnet – und ein Bierbauch zu wachsen beginnt.

Bereits länger befindet sich ein Nutzer des sozialen Netzwerks X – ehemals Twitter – in der „Massephase“, wie der Mann auf der Plattform über sich witzelt. In dieser sei er bereits seit drei Jahren. Bei einer Fahrt mit der S-Bahn entdeckt er ein Piktogramm, das Vorrangplätze für Menschen mit beeinträchtigter Mobilität kennzeichnet. Das Bild, das natürlich eine schwangere Person darstellen soll, sieht einem Bierbauchträger zum Verwechseln ähnlich.

Der Mann scherzt deswegen und schreibt – nicht ganz ernstgemeint – über das Schild: „Jetzt ist es in München schon soweit, dass Personen mit Bierbauch Recht auf nen Sitz in der S-Bahn haben“ und endet seinen ironischen Kommentar mit einem „Top“ und mehreren Lach-Emojis.

Tatsächlich sollen diese Piktogramme aber natürlich gut kenntlich für Bus- und Bahnfahrerinnen und -fahrern gesonderte Vorrangplätze ausschildern.

Vorrangplätze in Zügen In Zügen und S-Bahnen weist die Deutsche Bahn Vorrangplätze für Menschen mit Behinderungen und Menschen mit eingeschränkter Mobilität gesondert aus. In den Reservierungsanzeigen wird das mit der Anzeige „Vorrangplatz“ und in neueren Zügen zusätzlich mit Piktogrammen gekennzeichnet. Die Deutsche Bahn bittet Menschen ohne Behinderung oder Mobilitätseinschränkung darum, diese Plätze nicht zu nutzen oder bei Bedarf freizugeben. Wo sich die Plätze befinden, ist abhängig vom Zugtyp. Häufig befinden sie sich in der Nähe der Bordgastronomie und den Plätzen für Rollstuhlfahrerinnen und -fahrern. Über die DB Navigator App werden die Vorrangplätze in der Wagenreihungsanzeige gekennzeichnet. Quelle: Bahn.de

Ähnlich wie der witzig gemeinte Beitrag des Mannes beschäftigte ein anderes S-Bahn-Foto aus München viele Internetnutzerinnen und -nutzer. Ein User hatte ein Bild von einem Piktogramm hochgeladen, das einem Maßkrug zum Verwechseln ähnlich sieht. Der Kommentar dazu: „Maßkrug-Stellplatz. Ach München“. Das Bild stellt aber natürlich eigentlich einen Kofferstellplatz dar.

