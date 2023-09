Gigantische Dimensionen: Rekord auf der Wiesn geknackt

Von: Lisa Metzger

Am ersten Wochenende der Wiesn hat die Deutsche Telekom einen Rekordwert bei der Datenübertragung gemessen. Auch die Zahl der Besucher ist zur Halbzeit der Wiesn rekordverdächtig.

München - Noch nie wurde im Netz der Deutschen Telekom eine solche Datenmenge am Oktoberfest übertragen wie 2023. Das teilt das Unternehmen auf seiner Homepage mit. In genauen Zahlen gesprochen, wurden am ersten Wiesn-Wochenende – am 16. und 17. September – mehr als eine halbe Million Gespräche geführt und 28,5 Terabyte an Daten übertragen. Im Vergleich: Ein Terabyte ist eine Einheit, mit dem es möglich ist, riesige Mengen an Informationen zu speichern.

Auf einem Terabyte würden je nach Art der Daten rund 1.000 Stunden eines hochauflösenden Videos, 250.000 durchschnittlich große Fotos oder Millionen von Textseiten passen. Das erste Wochenende der Wiesn hat mehr als 28 mal so viele Daten zwischen Besuchern vermittelt. Wohl mit ein Grund für diese Steigerung: Das Oktoberfest zieht 2023 zur Halbzeit mehr Besucher an als in den vergangenen Jahren.

Daten auf dem Oktoberfest 2023: Kapazität einer mittelgroßen Kleinstadt

Dieses Leistungsvolumen war auch möglich, dank dem 5G-Netz, das die Telekom 2023 zum zweiten Mal auf der Wiesn einsetzt. Ingesamt sorgen für die reibungslose Datenübertragung auch zehn Mobilfunk-Masten und vier Standorte in den Bierzelten. Auch das schnelle Frequenzband 3,6 Gigahertz steht den Mobilfunk-Antennen zur Verfügung — eine Kapazität, die laut der Telekom ausreichen würde, um eine mittelgroße Stadt mit Mobilfunk zu versorgen.

Neuer Rekord auf der Wiesn: Am ersten Wochenende vom Oktoberfest hat die Deutsche Telekom einen Rekordwert bei der Datenübertragung gemessen. © Christoph Hardt/imago/Peter Kneffel/dpa/Montage

Im Vergleich: 2022 wurden am ersten Wiesn-Wochenende 22,5 Terabyte, während der gesamten Festzeit 165 Terabyte übertragen.

Oktoberfest 2023: Festnetz ist immer noch gefragt

Doch nicht nur das Mobilfunknetz, sondern auch das gute alte Festnetz wird auf dem Oktoberfest genutzt. Insgesamt 200 Festnetzanschlüsse stellt die Telekom den Schaustellern und Festwirten, um deren Logistik problemlos über die Bühne zu bringen. Dafür wurde das Festgelände extra mit einem unterirdischen Kabelnetz ausgestattet.

