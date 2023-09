Fataler Zelt-Unfall: Wiesn-Bedienung (24) stürzt vollbepackt mit Krügen die Treppe runter

Von: Lucas Sauter Orengo

Teilen

Eine Wiesn-Bedingungen stürzte in einem der Festzelte, als sie mehrere Bierkrüge trug. Sie musste in ein Krankenhaus gebracht werden. © IMAGO / Sven Simon

Schwerer Unfall auf dem Oktoberfest: Eine Bedienung stürzte beim Tragen von Bierkrügen auf einer Treppe und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

München - Ein folgenreicher Unfall ereignete sich am Mittwoch, den 27.09, gegen 17.30 Uhr in einem Festzelt auf dem Oktoberfest. Eine 24-jährige Wiesn-Bedienung stürzte mit mehreren Maßkrügen in der Hand eine Treppe hinunter und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Die junge Frau rutschte auf dem unteren Teil der Treppe aus und fiel auf die Maßkrüge, die sie trug.

Oktoberfest: Wiesn-Bedienung (24) stürzt vollbepackt mit Krügen die Treppe runter

Durch die zerbrochenen Krüge erlitt sie Schnittverletzungen am Oberkörper und im Gesicht. Aufgrund des Sturzes besteht zudem der Verdacht auf ein Schädelhirntrauma. Sie wurde umgehend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Unbeteiligte Zeugen, die den Unfallhergang beobachteten, gaben an, dass kein Fremdverschulden vorliegt. Die Beamten der Wiesnwache, die den Unfall aufnahmen, fanden die Unfallstelle im Festzelt bereits wieder aufgeräumt und gesäubert vor.

Das Oktoberfest-Bier hat es in sich. Das musste jetzt auch die Kaulitz-Brüder erfahren. Sie unternahmen auch nicht mehr ganz nüchtern eine Fahrgeschäft-Tour.

Dieser Text wurde mit Hilfe maschineller Unterstützung geschrieben und vor der Veröffentlichung vom Redakteur Lucas Sauter Orengo sorgfältig geprüft.