Skurrile BR-Panne bei Wiesn-Anstich, und alle hören mit: „Ist egal, ich sag irgendwas. Ich sag irgendwas!"

Während der Live-Schalte des BR zum Wiesn-Anstich gab es diverse technische Probleme – zwischenzeitlich war die Ansage von Moderatorin Sonja Weissensteiner aus dem Off zu hören.

Der Wiesn-Anstich wurde vom BR im TV begleitet – doch bei der Live-Schalte kam es während des Einzuges der Wirte zu kuriosen Problemen mit dem Ton.

München – Bei einer Live-Sendung kann einiges schiefgehen, und das bekommen dann auch alle Zuschauer mit. So geschehen bei der BR-Sendung „O‘zapft is!“, die den Anstich der 188. Wiesn mit verschiedenen Moderatoren begleitete. Denn mitten in der Show gab es allen Anschein nach Probleme mit dem Ton, wodurch die TV-Zuschauer nicht nur nicht mehr das hörten, was sie sollten – sondern auch, wie sich die Kommentatoren untereinander absprachen, in der vermeintlichen Sicherheit, gerade nicht hörbar zu sein.

Live-Schalte zum Anstich der 188. Wiesn: Bei der Übergabe kommt es zu Problemen

Wenige Minuten vor halb 12 ist der Einzug der Wiesn-Wirte in vollem Gang – alles rund um den Anstich der 188. Wiesn gibt es hier in unserem Live-Ticker zum Mitlesen. Doch als die Moderatoren Sonja Weissensteiner und Michael Sporer zu ihren Kollegen Susanne Wiesner und Andi Christl schalten, die direkt beim Festumzug stehen und diesen kommentieren sollen, gehen die Probleme los.

Zunächst überlappen sich noch die Moderationen, zwei Stimmen sind gleichzeitig zu hören, dann wird es sehr leise – man hört nur noch leise Andi Christl reden. Anschließend kommen die Moderatoren Wiesner und Christl ins Bild, doch die Tonspur passt nicht zur Aufnahme. Dann wird es ganz leise, es laufen die Bilder des Festumzuges, ehe Wiesner zu hören ist, die wie Kollege Christl unbeirrt mit der Moderation fortfährt – die Tonspur ist aber viel zu leise.

Kurioser TV-Moment beim BR während der Live-Schalte zum Wiesn-Anstich: „Ich sag irgendwas“

Dann wird es richtig kurios. Eine Frauenstimme ist aus dem Off zu hören, wohl wieder Weissensteiner, die vermutlich an einen Kollegen aus der Regie gerichtet meint: „Aber wir können ja sagen, dass wir ein Problem haben.“ Schon wird es wieder leise, ehe sie fragt: „Ist denn der Zug schon da? Wir brauchen irgendeine Info!“ Mit ihren Worten scheint sie bei der Regie aber Gehör gefunden zu haben, denn schon wird ein Banner im Live-Video eingeblendet, auf dem „Tonstörung“ geschrieben steht.

Während dann die Regie daran arbeitet, die Probleme zu beheben, soll wohl Weissensteiner überbrücken. Und alle TV-Zuschauer bekommen live mit, wie sie die Marschroute vorgibt: „Ja. Ja. Ich sag was. Ist egal, ich sag irgendwas. Ich sag irgendwas! Okay.“ Und schon kommen die Moderatoren Weissensteiner und Sporer wieder ins Bild, die erklären, dass es kleine technische Probleme gebe, und dass das mal passieren könne in einer Live-Sendung. Pannen sind eben nie auszuschließen, selbst bei TV-Profis und erst recht, wenn Technik im Spiel ist, da wird wohl jeder Verständnis haben.

BR-Moderator gibt Weißwurst-Anekdote zum Besten: „Ob jetzt die C-Promis im Käfer ...“

Ein Schmankerl für die TV-Zuschauer hat Moderator Andi Chrisl auch noch parat – und sie hören es sogar zweimal. Das erste Mal während der Tonprobleme, da hat es gar den Anschein, dass Christl aus dem Nähkästchen plaudert und Dinge erzählt, die nicht für jedermanns Ohren bestimmt sind. Falsch gedacht – nach Behebung der technischen Probleme erzählt er die Story erneut. Ändert aber nichts daran, dass es ein saftiger Seitenhieb gegen die Gepflogenheiten im Käfer-Zelt darstellt.

So spricht er darüber, dass er einmal wegen des Gutscheins seines Bruders im Käferzelt war und den dortigen Promis kalte Weißwürste gereicht worden seien, auf einer Brotzeitplatte. Immerhin sei das eine gute Wiederverwertung, seien die möglicherweise doch vom Weißwurstfrühstück übriggeblieben. Und: „Ob jetzt die C-Promis im Käfer ihr Instagram-Bild mit einer kalten Weißwurst in der Hand machen oder mit einer warmen, ist eh schon wurst!“ (fhz)

Was dazu wohl der Flaucherfranzl sagen würde? Die eisernen Regeln zu den Wiesn-Zelten hat er ja bereits aufgeschrieben.

