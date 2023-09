Wirt wundert sich über 90-jährigen Wiesn-Promi: „Zuerst dachte ich, er habe Enkelkinder im Schlepptau“

Unterwegs auf dem Oktoberfest in München: Der österreichische Promi Richard Lugner unter anderem mit seiner Ex-Frau „Mausi“ (2. von links) am 17. September 2023. © IMAGO/Daniel Scharinger

Der Bauunternehmer und Reality-TV-Star Richard Lugner war mal wieder auf dem Oktoberfest unterwegs. Im Schlepptau eine Gruppe deutlich jüngerer Frauen.

München – Jedes Jahr kommen Millionen Besucher auf das Oktoberfest, darunter auch viele Promis. Wiesn-Wirte sind meist ganz nah am Geschehen, doch bewahren in der Regel Schweigen darüber, was in den VIP-Bereichen der Festzelte so vor sich geht. Oktoberfest-Wirt Stephan Kuffler gewährt in seinem Wiesn-Tagebuch einen Einblick hinter die Kulissen und scheut auch vor ehrlichen Worten nicht zurück – etwa als er den „Wiesn-Opa“ Richard Lugner auf dem Oktoberfest entdeckte.

„Wiesn-Opa“ Richard Lugner besucht Oktoberfest: Enkelkinder im Schlepptau?

Für „Promis aller Kategorien des Alphabets“ sei die Wiesn wie ein Magnet und eine Bühne, „auf der man sich ob der hohen VIP-Dichte schon ein bisserl nach vorne drängeln muss“, schrieb der Wirt am Dienstag (19. September) in seinem Wiesn-Tagebuch. „Manche kommen mit privater Security – je unwichtiger, umso mehr davon – und die Pfiffigsten bringen ihr eigenes Drehteam mit.“ Beim diesjährigen Oktoberfest sah Wiesn-Wirt Kuffler auch den 90-jährigen Richard „Mörtel“ Lugner über die Festwiese laufen.

Der österreichische Geschäftsmann und Promi, Richard Lugner, ist auch unter dem Spitznamen „Mörtel“ bekannt. © IMAGO/Daniel Scharinger

Der Geschäftsmann und Reality-TV-Darsteller war in Begleitung von deutlich jüngeren Besuchern. „Zuerst dachte ich, er habe seine Enkelkinder im Schlepptau, aber es war eben eines jener privaten Kamerateams, die jedem Wiesnauftritt den entsprechenden Glamour verleihen.“ Den Bildern nach zu urteilen, war auch Lugners Ex-Frau „Mausi“ mit von der Partie sowie die mutmaßliche Ex-Freundin des Bauunternehmers Lisa alias „Täubchen“, die etwa 50 Jahre jünger als Lugner ist. „Respekt vor dem Mann, denn er ist über 90 Jahre alt“, hieß es von Kuffler weiter.

Dreharbeiten auf der Wiesn: Richard Lugner filmt offenbar für seine Reality-Soap „Die Lugners“

Einem Bericht von Oe24 zufolge filmte der Bau-Tycoon auf der Wiesn für seine Reality-Serie „Die Lugners“, die der österreichische Sender ATV ausstrahlt. Der Geschäftsmann Richard Lugner ist in der österreichischen Promi-Szene eine Größe. Sein Vermögen machte er vor allem mit Baugeschäften – daher auch sein Spitzname „Mörtel“. Berühmtheit erlangte er aber unter anderem wegen seiner Auftritte am Wiener Opernball. Die Frauen in Lugners Leben bekommen von „Mörtel“ meist einen „tierischen Spitznamen“, wie „Mausi“, „Spatzi“ oder „Katzi“, und sind in der Regel deutlich jünger als der über 90 Jahre alte Geschäftsmann. Mit 82 Jahren heiratete Lugner das erst 24-jährige Playmate Cathy Schmitz. Die Ehe scheiterte kurze Zeit später.