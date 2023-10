Arbeiter stürzt bei Wiesn-Abbau fünf Meter in die Tiefe ‒ und erleidet schwere Verletzungen

Von: Leyla Yildiz

Ein Arbeiter ist beim Abbau eines Wiesn-Fahrgeschäfts fünf Meter gestürzt. © Future Image / IMAGO

Beim Abbau eines Fahrgeschäfts auf der Wiesn in München ist ein Mann fünf Meter in die Tiefe gestürzt. Der Arbeiter verletzte sich dabei schwer.

München – Ein dramatischer Vorfall hat sich am Freitagvormittag (6. Oktober) auf der Theresienwiese in München ereignet. Ein 50-jähriger Bauarbeiter stürzte beim Abbau eines Oktoberfest-Fahrgeschäfts in die Tiefe. Der Fall aus etwa fünf Metern Höhe führte zu schweren Verletzungen des Mannes, wie die Feuerwehr München mitteilte.

Die Arbeitskollegen des Verunglückten, die Zeugen des Unfalls wurden, reagierten sofort und alarmierten die Rettungskräfte über den Notruf 112. Die Feuerwehr war kurz darauf vor Ort und leitete die Erstversorgung des Verletzten ein.

Sturz aus fünf Meter: Arbeiter fällt bei Wiesn-Abbau in die Tiefe

Ein Team aus Notärzten und Rettungssanitätern übernahm die weitere Versorgung des Bauarbeiters und intensivierte die eingeleiteten Maßnahmen. Während der Behandlung stellten die Einsatzkräfte laut der Feuerwehr München eine Verschlechterung des Gesundheitszustands des Mannes fest. Aufgrund der ernsten Lage wurde der 50-Jährige umgehend in den Schockraum einer Münchner Klinik transportiert.

Zum aktuellen Zeitpunkt liegen keine Informationen über den Gesundheitszustand des Verletzten vor. Auch die genaue Ursache des Unfalls ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen bereits aufgenommen. (ly)

