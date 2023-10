Wiesn-Musiker wird in Handschellen von der Bühne abgeführt und kehrt danach zurück – „Danke für nichts“

Die unbeteiligten Zelt-Besucher dürften sich gewundert haben: Ein Wiesn-Musiker wurde in Handschellen abgeführt. Doch die Aktion löste sich dann ganz anders auf.

München - So etwas bekommen die Besucher der Wiesn auch nicht alle Tage zu sehen: Im Hofbräuzelt wurde ein Musiker von der Security in Handschellen abgeführt. Was der Betroffene da schon ahnte, alle Unbeteiligten aber nicht wussten, als ihnen möglicherweise der Atem stockte: Es war ein Scherz der Bandkollegen für ihren Spezl. Und alle inklusive des Streich-Opfers hatten am Ende eine Riesengaudi!

Oktoberfest: Hofbräuzelt-Musiker in Handschellen abgeführt – als Scherz

Das TikTok-Video zeigt, wie Michael Vilsmeier abgeführt wurde – doch er wusste da schon, dass es ein Scherz ist. © privat

Michael Vilsmeier (26) spielt Gitarre im Hofbräuzelt bei der Band „Alois Altmann und seine Isarspatzen“, es ist seine vierte Wiesn. Und bei der Truppe ist es auch Tradition, dass man untereinander ein bisschen triezt. Diesmal hat es Vilsmeier voll abbekommen: Sicherheitskräfte geleiteten ihn von der Bühne. Ein Video der Aktion hat er bei TikTok hochgeladen, zusammen mit dem Text „Wenn deine Bandkollegen an deinem letzten Wiesnabend die Security bestechen, um dich in Handschellen von der Bühne holen zu lassen.“ Augenzwinkernd fügt er hinzu: „Danke für nichts.“

Doch selbstverständlich nimmt er‘s mit Humor, der Michael Vilsmeier. „Ich nehme das natürlich meinen Bandkollegen nicht übel. Es war mir von vornherein klar, dass es ein Spaß war“, erklärt er tz.de. Dass die einzelnen Musiker an ihrem jeweils letzten Tag vom Kapellmeister verabschiedet werden, sei eine Tradition bei ihnen, „und in meinem Fall ist nach der Verabschiedung die Security raus und hat mich abgeführt. Das war anscheinend bereits alles abgesprochen, nur ich wurde natürlich nicht eingeweiht.“ Doch er roch den Braten sofort: „Ich wusste trotzdem gleich, dass ich das meinen Bandkollegen zu verdanken hatte.“

Vilsmeier hat jetzt Feierabend für 2023 – und kann jetzt die Füße hochlegen. „Ich habe insgesamt elf Tage am Stück gespielt, und das reicht mir persönlich, da es körperlich schon anstrengend ist.“ Jetzt sind andere Gitarristen dran.

Streich-Opfer hatte Spaß an der Aktion und kündigt an: „Rache folgt bestimmt auf der nächsten Wiesn“

Dass alles nur eine Gaudi war, dürften übrigens auch die normalen Zelt-Gäste, die sich über die Security-Aktion auf der Bühne gewundert haben könnten, schnell gemerkt haben. Denn die Verabschiedung war nur pro forma, eine Stunde vor Vilsmeiers eigentlichem Dienstschluss. Er kehrte sofort wieder und spielte noch bis Zeltschluss weiter die Gitarre. „Es ist also jedem wieder aufgefallen, dass ich wieder auf der Bühne gestanden bin. Das war nur eine Verabschiedung für den Moment.“

Streich-Opfer Michael Vilsmeier (hier im Vordergrund) posierte mit den Securities noch für Erinnerungsfotos. © privat

Auch wenn er sich scherzhaft verstimmt zeigt in seinem TikTok-Video: In Wahrheit feiert Vilsmeier die Idee seiner Spezln, ihn auf den Arm zu nehmen. Und freut sich nicht nur darüber, sondern auch über die Erinnerungsfotos mit den Securities fürs private Album. „Jedes Jahr gibt es so eine Aktion, und das ist auch das, was die Wiesn dann lustig und spannend macht, wenn es nicht nur Spielen ist, sondern wenn man sich auch ein bisschen prankt.“ Seine – natürlich auch augenzwinkernde – Drohung: „Rache folgt bestimmt auf der nächsten Wiesn.“ Nicht lustig fand ein TV-Star, dass ihm ein Ex-FC-Bayern-Star angeblich ein Wiesn-Selfie verweigert hat. (lin)

