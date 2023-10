Oktoberfest 2023 bricht Besucher-Rekord – Chef Baumgärtner verrät heimlichen „Wiesn-Hit“

Von: Leoni Billina

Die Wiesn 2023 ist vorbei und hat einen neuen Besucher-Rekord aufgestellt: Rund 7,2 Millionen Menschen strömten auf das Oktoberfest. Der Bier-Konsum hat hingegen abgenommen.

München - Aus is’ und gar is, und schad is, dass wahr is: Das war’s nun mit der Wiesn 2023. Tausende Menschen haben gestern Abend die letzten Stunden des Oktoberfests gefeiert. „Wir haben ein Oktoberfest wie aus dem Bilderbuch erlebt, geprägt von einem sommerlich-lockeren Lebensgefühl“, resümiert Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner. Von Wirten zu Schaustellern seien alle zufrieden: Es war eine Rekord-Wiesn.

Wiesn 2023: Stadt zieht Bilanz zu Besuchern und Bier-Konsum

Besucher: Rund 7,2 Millionen Gäste besuchten die Wiesn 2023, davon 480 000 auf der Oidn Wiesn. Das gab’s noch nie: Den Rekord hielt bisher das Jahr 1985 mit 7,1 Millionen Besuchern. Vergangenes Jahr waren es 5,7 Millionen, 2019 6,3 Millionen. Der überwiegende Teil der Gäste kam aus München oder dem Umland – trotzdem feierten auch viele Touristen aus Frankreich, Italien und den USA.

Trinken: 6,5 Millionen Mass wurden getrunken – weniger als 2019 (7,3 Millionen). Dieses Minus erklärt sich der Wiesn-Chef aus der gestiegenen Nachfrage nach Alkoholfreiem: 50 Prozent mehr verkauften die Wirte ihren Gäste im Vergleich zu 2022.

So viele wie noch nie: Die Wiesn 2023 verzeichnet Besucher-Rekorde © CHRISTOF STACHE

Essen: Die Wirte verzeichnen beim Verkauf der Speisen ein Plus von 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Absoluter Renner: das Hendl. Dem gesellschaftlichen Trend folgend hätte es heuer auch viele biologische, vegane und vegetarische Speisen gegeben – die Nachfrage hier hätte sich „eingependelt“ so Baumgärtner.

Oktoberfest auf der Theresienwiese: Erstmals gratis Trinkwasser, Polizei „entspannt“

Trinkbrunnen: Dieses Jahr gab es das erste Mal Trinkwasserbrunnen auf dem Festgelände. Diese seien hervorragend von den Gästen angenommen worden, sagte Baumgärtner.

Polizei: Polizeisprecher Andreas Franken bezeichnet das Oktoberfest 2023 als insgesamt „entspannte Wiesn“. Vor allem spürbar sei das bei den Zahlen für alkoholbedingte Ausfälle bei den Gästen: insgesamt 40 Prozent weniger Betrunkene im Vergleich zum Vorjahr mussten bei der Polizei ausnüchtern. Die Zahl der Straftaten belief sich insgesamt auf 1093 Anzeigen (2022: 1034). Die höhere Sensibilisierung, wenn es um Sexualdelikte gehe, habe sich auch bemerkbar gemacht, so Franken. 73 Delikte wurden angezeigt, vor allem sexuelle Belästigungen. In sechs Fällen gehe es um Vergewaltigung.

Einsätze der Sanitäter auf dem Oktoberfest – weniger verlorene Gegenstände

Sanitätsstation: 7620 Patienten versorgten die Sanitäter der Aicher Ambulanz auf dem Festgelände. Etwas mehr als 2019. Am öftesten mussten sich die Sanis um Alkoholvergiftungen kümmern, gefolgt von chirurgischen Notfällen wie Schnittwunden und Herz-Kreislauf-Problemen. Besonders erfreulich seid er Rückgang der volltrunkenen Jugendlichen, sagte Aicher-Sprecher Michel Belcijan: 36 seien aufgegriffen worden, 2022 waren es 74.

Fundbüro: 250 Fundstücke weniger als im vergangenen Jahr zählte das Wiesn-Fundbüro heuer: Insgesamt 3250. Darunter kurioses wie eine Knirsch-Schiene und eine Hochzeitsgeschenke-Box. Und natürlich jede Menge Smartphones, Geldbeutel und Kleidungsstücke.

Wiesn-Chef verrät „heimlichen Wiesn-Hit“ – keine Oide Wiesn 2024

Wiesn-Hit: Einen offiziellen habe es nicht gegeben, so Wiesn-Chef Baumgärtner. Trotzdem gibt es einen „heimlichen Wiesn-Hit“: Das Lied „Sara perché ti amo“ von der italienischen Band Ricchi e Poveri aus dem Jahr 1981.

Ausblick: Wer jetzt schon an die nächste Wiesn denkt, weils grad so schee war: Die findet von Samstag, 21. September, bis Sonntag, 6. Oktober 2024, statt. Heuer waren es 18 Tage, kommendes Jahr sind es nur 16. Was für viele ein Wehrmutstropfen sein dürfte: Da parallel zur Wiesn 2024 das Bayerische Zentral-Landwirtschaftsfest stattfinden wird, muss die Oide Wiesn weichen. Alle vier Jahre ist das der Fall. Statt Schaustellern stehen dann Traktoren auf dem südlichen Teil des Festgeländes.

