Traum-Temperaturen und Sonnenstrahlen: So wird das Wetter zum Wiesn-Finale

Von: Manuel Rank

Die Wiesn neigt sich dem Ende zu. Bislang verwöhnte die Sonne die Wiesn-Gäste mit hohen Temperaturen. Auch am Oktoberfest-Finale bleibt es sommerlich.

München – Wiesn-Endspurt: Die letzten Tage brechen an, das Mega-Volksfest neigt sich dem Ende zu. In den kommenden Tagen werden ein letztes Mal Tausende Menschen in die Festzelte strömen, Kettenkarussell fahren, eine oder mehrere Maß trinken und sich bei Wiesn-Hits singend in den Armen liegen. Bislang zeigte sich die Theresienwiese größtenteils von ihrer schönsten Seite – erhellt von strahlendem Sonnenschein, erwärmt von sommerlichen Temperaturen. Nur an wenigen Tagen musste der Regenschirm mitgebracht und ein Jäckchen über die Tracht gezogen werden. Zum Wiesn-Finale gibt die Sonne aber nochmal ihr Bestes.

Am Sonntag, dem 1. Oktober, soll es laut Prognose des Online-Wetterportals wetter.net Höchsttemperaturen bis zu 22 Grad geben. Vor allem am Vormittag kann man sich auf reichlich Sonne einstellen. Am Nachmittag hingegen versteckt sie sich hin und wieder hinter vereinzelten Wolkenfeldern. Das Niederschlagsrisiko liegt den Prognosen zufolge bei fünf Prozent – der Regenschirm kann also zu Hause gelassen werden.

Wiesn-Finale: Besucherinnen und Besucher können sich auf sommerliche Temperaturen freuen

Auch die Tage danach folgt eine Schön-Wetter-Lage. Die Temperaturen steigen sogar leicht an. Wetter.net sagt für den letzten Wiesn-Tag am Dienstag, dem 3. Oktober, Höchsttemperaturen von 26 Grad voraus. An beiden Tagen soll die Sonne über den Festzelten auf der Theresienwiese erstrahlen. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt wie am Sonntag bei fünf Prozent. Am Abend des finalen Tags der Wiesn gibt es laut wetter.net hingegen dann ein Risiko von 50 Prozent.

Die Prognose des Deutschen Wetterdiensts (DWD) für die drei Tage fällt ähnlich aus. Am Sonntag soll es demnach bis zu 23 Grad haben, am Montag bis zu 25 und am letzten Tag bis zu 27 Grad. Pünktlich zum Wiesn-Abschluss bricht die Temperatur dann zum Mittwoch ab. Für den ersten Tag nach dem Oktoberfest prognostiziert der DWD nur noch 19 Grad.

