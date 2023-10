Zwangspause für „Oide Wiesn“ im nächsten Jahr: „Wir verdrängen das jetzt mal, bis es soweit ist“

Von: Manuel Rank

Auf der Oiden Wiesn wird getanzt. 2024 findet dieser Teil des größten Volksfests der Welt nicht statt. © Studioliebhart/imago

Die Oide Wiesn teilt sich das Gelände mit einem Landwirtschaftsfest. 2024 findet dieser Teil der Wiesn nicht statt und bleibt in der Zwangspause.

München – Historische Fahrgeschäfte, drei Festzelte und gemütliche Volksfeststimmung: Die Oide Wiesn ergänzt das Münchner Oktoberfest bereits seit 2010 mit dem damaligen Jubiläum „200 Jahre Oktoberfest“ – und ist seitdem nicht mehr wegzudenken. Im Vergleich zu dem Trubel auf der Theresienwiese geht es auf dem benachbarten Gelände deutlich entschleunigter zu. Genau das Richtige für Familien sowie Besucherinnen und Besucher, die sich einen ruhigeren Wiesn-Aufenthalt wünschen.

Doch die Oide Wiesn findet nicht jedes Jahr statt. Sie teilt sich das Gelände – den etwa 3,5 Hektar großen Bereich im Süden der Theresienwiese, wo die historischen Fahrgeschäfte und Zelte stehen – mit dem Bayerischen Zentral-Landwirtschaftsfest (ZLF). Daher muss sie alle vier Jahre pausieren – so auch nächstes Jahr wieder. 2020 war das ZLF wegen Corona abgesagt worden; 2024 findet es wieder statt.

„Wehmut, die kommt, wenn wir nächstes Jahr pausieren“ – Oide Wiesn findet 2024 nicht statt

Die Schaustellerinnen und Schausteller und Marktkaufleute müssen für nächstes Jahr umplanen – etwa 80 sind betroffen, so der Bayerische Rundfunk (BR). Sepp Kalb beispielsweise betreibt auf der Oidn Wiesn seinen „Kettenflieger“. Damit möchte er sich für 2024 für das reguläre Oktoberfest bewerben, sagte er dem BR. Doch er trifft auf Konkurrenz gegenüber den Attraktionen auf der Wiesn. Sein Fahrgeschäft ist mit elf Metern das Größte auf der Oidn Wiesn – „A Zwergerl“ hingegen im Vergleich zu ähnlichen Fahrgeschäften mit 80 Metern Höhe, so Kalb zum BR.

Yvonne Heckl, Schausteller-Sprecherin, möchte noch gar nicht an das kommende Jahr denken, wenn die Oide Wiesn zwangs-pausiert. „Wir verdrängen das jetzt mal, bis es soweit ist“, sagte sie dem Bayerischen Rundfunk. Schließlich wolle man sich nicht die noch anstehenden schönen Tage verderben, „aber es ist natürlich eine Wehmut, die kommt, wenn wir nächstes Jahr pausieren“.

