„Besten fünf Minuten“: Wiesn-Polizist schnappt sich Frau an der Hackerbrücke und legt schneidige Einlage hin

Von: Adriano D'Adamo

Am letzten Wiesn-Tag schwang eine Frau das Tanzbein. Ihr Tanzpartner war allerdings kein Polizist, wie sie in ihrem viralen TikTok-Video angegeben hat.

München – In den Festzelten auf der Wiesn wird gerne getanzt und auf dem Oktoberfest kommen viele Besucher mit der Polizei in Kontakt. Eine Besucherin nutzte die Gelegenheit, um am letzten Tag der Wiesn in München mit einem Mitarbeiter der DB Sicherheit das Tanzbein zu schwingen. Das dazugehörige Video postete sie auf TikTok und ging damit viral.

Eine Frau tanzte mit einem Mitarbeiter der DB Sicherheit auf der Wiesn. © jessimoves/TikTok

Die „besten fünf Minuten meines Oktoberfest-Trips“: Tanz-Video geht viral

„Ich wurde auf dem Oktoberfest verhaftet.“ So beginnt „jessimoves“ ihr virales Video auf TikTok. Zwei „Polizisten“ kamen auf sie zu. Aber anstatt sie festzunehmen, fing sie an, mit einem der beiden Männer zu tanzen. „Und ich wurde zu den besten fünf Minuten meines Oktoberfest-Trips verurteilt“. Das Tänzchen während des Sonnenuntergangs betitelte die Frau mit „Bachata muss Teil der Polizeischule gewesen sein“. Bei ihrem Tanzpartner handelte es sich aber nicht um einen Polizisten, sondern um einen Mitarbeiter der DB Sicherheit.

Auf TikTok wurde das Video fast 480.000 Mal aufgerufen. Bei mehr als 1.300 Kommentaren zum Tanz zeichnet sich das Bild ab, dass die Nutzer sich an dem Video amüsiert haben. Einige der Nutzer gaben sogar an, dass sie den tanzenden Polizisten sogar persönlich kennen würden.

„So genial“ – eine Auswahl an Kommentaren

„Das gibt‘s nur in München“

„So jemanden brauch ich“

„Ex-Arbeitskollege, einer der besten, die ich kennenlernen dufte!!!

„So genial! Gute Laune für die Welt!“

„jessimoves“ nutzte als musikalische Untermalung einen Zusammenschnitt von „Gimme! Gimme! Gimme!“ von ABBA und „Boogie Wonderland“ von Earth, Wind & Fire. Das Video erhielt mehr als 155.000 „Gefällt mir“-Angaben auf TikTok.

