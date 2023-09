Halbzeit auf der Wiesn: Mehr Besucher als in den Vorjahren, weniger Einsätze – und ein Achterbahn-Unfall

Von: Lucas Sauter Orengo

Halbzeit-Bilanz auf der Wiesn 2023: Sommerliches Wetter zieht viele Menschen auf die Theresienwiese, die Polizei zieht ein postiives Fazit. © IMAGO / Wolfgang Maria Weber

Sommerliches Wetter, entspannte Atmosphäre: Polizei und Festleitung ziehen eine positive Oktoberfest-Halbzeit-Bilanz.

München – Halbzeit-Bilanz auf dem Oktoberfest: Bis zur Mitte des Festes haben etwa 3,4 Millionen Menschen das Volksfest besucht. Diese Zahl übertrifft die Besucherzahlen des Vorjahres (3 Millionen) und sogar die der letzten Wiesn vor der Pandemie im Jahr 2019 (3,3 Millionen), so die Festleitung am Sonntag. Bei nahezu durchgehend idealem Wetter war die Stimmung auf dem Fest entspannt und friedlich.

Oktoberfest-Halbzeitbilanz: „Sommerlich-lockere“ Stimmung

Clemens Baumgärtner, der Festleiter und Mitglied der CSU, beschrieb die Atmosphäre als „sommerlich-locker“. Sowohl die Polizei als auch der Sanitätsdienst berichteten von einem ruhigen Verlauf. Trotz der gestiegenen Besucherzahlen waren die Einsatzfälle relativ gering.

Schock-Moment zum Wiesn-Start: Achterbahnunfall mit Verletzten löste Großeinsatz aus

Die Polizei verzeichnete weniger Einsätze als im Vorjahr: Die Beamten der Wiesnwache mussten 838 Mal eingreifen, während es zur Halbzeit des Vorjahres 923 Einsätze waren. Am ersten Tag des Oktoberfestes gab es einen Unfall auf der Familien-Achterbahn „Höllenblitz“, bei dem acht Personen verletzt wurden und der einen Großeinsatz auslöste. Ein Zug, der gerade anfuhr, rollte zurück und kollidierte mit einem stehenden Zug. Nach einer Reparatur und einer Überprüfung durch den TÜV konnte die Achterbahn am Freitag wieder in Betrieb genommen werden.

Dieser Artikel wurde mit Hilfe maschineller Unterstützung geschrieben und vor der Veröffentlichung vom Redakteur Lucas Sauter Orengo sorgältig geprüft.