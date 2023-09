Politische Wiesn: Söder macht Wahlkampf im Zelt – Grünen-Stadträtin mit Nazi-Anspielung in Richtung Aiwanger

Von: Klaus-Maria Mehr

Endlich! Am Samstag, 16. September 2023, startet die 188. Auflage des Oktoberfests. Alle News zum Wiesn-Start gibt‘s hier in unserem Live-Ticker.

15.15 Uhr: Derweil überrascht Megastar Andreas Gablier mit einem Spontanauftritt im Schottenhamel kurz nach dem Anstich. Wir haben exklusive Infos und ein Video dazu.



14.33 Uhr: Eigentlich herrscht ein strenges Wahlkampfverbot auf dem Oktoberfest. Dieses Jahr bröckelt die politische Brandmauer in den Festzelten. Söder macht den Anfang und nutzt seine kurze Mikrofon-Zeit vor dem Anstich, um klarzustellen, dass er gegen Steuererhöhungen für Lebensmittel sei.

Ungewohnt politische Wiesn: Söder macht Wahlkampf – Aiwanger bekommt Nazi-Vergleich

Und zwei Stadträtinnen greifen Hubert Aiwanger an, der bekanntlich wegen der Flugblatt-Affäre in der Kritik steht. Kristina Frank (CSU), Kommunalreferentin der Stadt München, will nicht mit Aiwanger am Tisch sitzen und steht wieder auf. Auf Nachfrage der Abendzeitung sagt Aiwanger, dass ihn das nicht störe. „Ich zwinge niemanden, neben mir zu sitzen. Die normale Bevölkerung will mit mir Selfies. Ich bin draußen kaum durchgekommen.“

Politisches Geplänkel im Festzelt: Söder macht Wahlkampf beim Anstich, Stadträtin Dornheim postet einen Nazi-Vergleich in Richtung Aiwanger, der nimmt es wohl gelassen hin. © dpa/Screenshot Instagram Laura Sophie Dornheim/dpa

Einen Schritt weiter geht Grünen-Stadträtin und Digital-Referntin Laura Sophie Dornheim, die jüngst wegen eines Stillfotos für Aufsehen sorgte. Sie postet ein Selfie aus der Ratsbox, auf dem Aiwanger im Hintergrund zu sehen ist und schreibt: „Nächstes Jahr pack ich mir nen ,Nazis raus’ Button ans Dinrdl.” Mit Blick auf den Post soll laut Bild Aiwanger recht nüchtern reagiert haben: „Soll’s machen.”

13.27 Uhr: Auch an der Sicherheitsfront ist es ruhig. „Der Wunsch nach einer friedlichen Wiesn wurde offenbar erhört”, sagt ein Polizeisprecher aktuell auf Nachfrage. Hoffen wir, dass es so bleibt.

Wiesn-Besucher rätseln über großes Herz am Himmel

13.12 Uhr: Es ist wirklich ein perfekter Wiesn-Start. Spätsommerlich, ja fast hochsommerliches Wetter, die Besucher plätschern in sanften Wellen durch die Zeltstraßen. Die Fahrgeschäfte laufen an. Ungewöhnlich idyllisch, ja, romantisch mutet das 188. Oktoberfest in seinen ersten Stunden an. Das Sahnehäubchen macht ein riesiges Herz, das Unbekannte an den Himmel malen ließen. Fotos davon kursieren auf Twitter (X).

Ein riesiges Herz zieht den weiß-blauen Himmel über dem größten Volksfest der Welt. © OisTschikago/Twitter(X)



Nun rätselt die Festgemeinde: Ist es ein Heiratsantrag? Ein Liebesgruß? Wenn ja, an wen? An eine bestimmte, glückliche Person oder gar etwa ans Oktoberfest selbst?

12.47 Uhr: Hier nochmal den Anstich im BR-Video zum Nachschauen.

O’zapft is! Reiter eröffnet 188. Oktoberfest mit routinierten zwei Schlägen

12.13 Uhr: Das Bier läuft. Die 188. Auflage der Wiesn startet. Auch in den anderen Zelten hat nun der Bier-Ausschank geöffnet. In den Zelten ist es brütend heiß, laut, stickig. Selbst den BR-Moderatoren läuft der Schweiß über die Stirn.

Das Foto, das um die Welt geht: Der Ministerpräsident Bayerns und der Oberbürgermeister Münchens trinken den ersten Schluck bier auf der 188. Wiesn. Es werden noch viele Folgen. Rechts, klein: Dieter Reiter zapft das Zelt mit soliden zwei Schlägen an. Er ist halt ein Routinier. © BR

12.01 Uhr: O’zapft is! Dieter Reiter zapft erfolgreich das erste Fass an mit soliden zwei Schlägen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder bekommt die erste Mass. Er nutzt seinen Auftritt tatsächlich für Wahlkampf.

Trinken ihre erste Mass: Söder und Reiter. © BR

11.51 Uhr: Dieter Reiter macht sich bereit. Der Oberbürgermeister zapft traditionell das erste Fass zum Wiesn-Start an und eröffnet damit das 188. Oktoberfest offiziell. Das ganze passiert um Punkt 12 Uhr. Letztes Jahr brauchte er drei Schläge, 2019 waren es zwei. Reiter zapft die Wiesnfässer schon seit 2014 an. So zur Einordnung: Zwei Schläge sind grundsolide, zwei Schläge auch noch in Ordnung, vier Schläge wären etwas peinlich.

11.31 Uhr: Die Wirte ziehen zur Stunde auf ihren festlich geschmückten Kutschen ein. Diverse Blasmusikkapellen und Spielmannszüge begleiten den Zug. Im Schottenhamel laufen die letzten Vorbereitungen für den offiziellen Anstich.

Die Wiesnwirte beim Einzug. © wiesn-tv

“Gibt’s hier was umsonst”: Instagramgemeinde lästert über Wiesn-Sprinter

10.40 Uhr: Auch die bekannte Instagramseite muenchner.gesindel postet ein Video der Wiesn-Sprintler. Der unbekannte Filmer stellt sich in den Laufweg, filmt erst einen Security, der vergeblich versucht, die Massen zu ordnen. Dann starten alle los. Eine Frau stürzt, andere springen über sie hinweg. Die Kommentare unter dem Video sind geteilt. “Peinlich”, findet eine Kommentatorin, “das hat nichts mehr mit Volksfest zu tun.” Ein anderer kommentiert: “Das alles für ein bissi teures Bier.” Viele Fragen sich, warum die da so rennen. Auflösung: Um noch einen freien Tisch im Zelt zu ergattern. Jedes Zelt hält neben den reservierten Plätzen Tische für spontane Gäste frei. Bier gibt’s allerdings erst ab 12 Uhr.

10.05 Uhr: Die Wiesn füllt sich rasant. Kein Wunder bei diesem für einen Wiesnstart ungewöhnlich warmen Spätsommertag. Die besten Sprinter konnten sich derweil einen Platz im Zelt sichern. Jetzt warten alle auf den Anstich. Denn vorher fließt kein Bier auf der Wiesn.

9.32 Uhr: Drei Bilder vom Wiesnstart – zwei Kellner vor dem Sonnenaufgang im Hintergrund, links ein aktueller Blick aus einer Livecam am Löwenzelt, rechts der bekannte Sturm auf die Zelte.

Drei Bilder vom Wiesnstart – zwei Kellner vor dem Sonnenaufgang im Hintergrund, links ein aktueller Blick aus einer Livecam am Löwenzelt, rechts der bekannte Sturm auf die Zelte. © wiesn.tv/Sven Hoppe/dpa/Leonie Billina

9.10 Uhr: Die Wiesn hat geöffnet. Der klassische Sturm auf die Zelte hat begonnen. Tausende sprinten über die Theresienwiese.

8.55 Uhr: In Kürze öffnet der Einlass. Die Schlange an den Eingängen zur Theresienwiese ist riesig.

Update, Samstag, 16. September, 8.30 Uhr: Unter dem TikTok-Account „schwabeninschwabing“ wurde ein Video hochgeladen, das die Ausmaße der Wiesn-Euphorie bei den Frühaufstehern deutlich macht. Laut Videobeschreibung um 6.30 Uhr morgens hat sich bereits eine rund 100 Meter lange Schlange vor den Eingängen zur Festwiese gebildet. Die meisten in Tracht gekleidet und in bester Laune warten sie auf den Startschuss – dann gibt es wieder den Wiesn-üblichen Sprint zum Festzelt.

Update, Samstag, 16. September, 7.10 Uhr: Es ist ein bekanntes Wiesn-Bild, das auch in diesem Jahr nicht fehlen darf: Zahlreiche, vor allem jüngere Besucher, warten bereits in den dunklen Morgenstunden darauf, dass das Festgelände öffnet und sie im Sprint zu den Zelten laufen dürfen. Die Vorfreude auf den Startschuss zur 188. Wiesn ist ihnen dabei aber definitiv ins Gesicht geschrieben.

Wie jedes Jahr warten auch zur 188. Wiesn im Jahr 2023 bereits vor Sonnenaufgang die ersten Besucher vor dem Eingang darauf, dass das Festgelände offiziell die Tore öffnet. © Sven Hoppe/dpa

Öffnungszeiten und Anstich: Alle Infos zum Oktoberfeststart in aller Kürze

Erstmeldung, Samstag, 16. September, 7.01 Uhr: Guten Morgen an alle Wiesn-Enthusiasten da draußen! Endlich geht es wieder los. Die Hardcorefans sammeln sich jetzt schon an den Eingängen. Der Countdown geht in die finale Phase. Nachfolgend ein kleiner Überblick, was heute und allgemein auf der Wiesn in diesem Jahr geboten ist.

Der Countdown läuft. Endlich, am Samstag, 16. September 2023, startet die 188. Wiesn. © Imago

Oktoberfest-Start live: So läuft der erste Wiesntag

Um 9 Uhr öffnen die Tore. Dann startet das größte Volksfest der Welt soft in seinen ersten Tag – zum 188. Mal. Die Zelte öffnen ebenfalls um 9 Uhr. Bier gibt‘s da aber noch keins. Offiziell eröffnet wird das Oktoberfest traditionell durch Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter im Schottenhamel-Zelt um Punkt 12 Uhr. Das macht er durch das legendäre Anzapfen des ersten Wiesn-Fasses. Die erste Mass ist dem Ministerpräsidenten vorbehalten. Neben den beiden Herren ist allerlei Prominenz im Zelt mit dabei.

Smalltalk-Hilfe für die Wiesn: Reiter, Corona und wie viele Schläge er die letzten Male brauchte

Spannend ist bekanntlich die Zahl der Schläge, die Münchens OB Reiter braucht, um das Fass anzuzapfen. Kleine Smalltalk-Info an der Bierbank: 2019 brauchte Reiter zwei Schläge. Dann musste zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg das Oktoberfest wegen der Corona-Pandemie zwei Jahre am Stück (!) pausieren. Bei der Neuauflage 2022 brauchte Reiter drei Schläge. Grundsätzlich ist der Mann aber ein routinierter Anzapfer. Reiter ist seit 2014 im Amt. Es ist heute sein achter Einsatz in dieser Rolle. Erst wenn Reiter das Fass erfolgreich im Schottenhamel angezapft hat, öffnet der Ausschank in den anderen Zelten, also um kurz nach 12 Uhr. Und dann geht es richtig los. Alle Highlights, News und Infos lesen Sie hier.

Wiesn-Wetter: Seltene Hochsommerstimmung – dann drohen Unwetter

Kurzer Blick aufs aktuelle Wiesn-Wetter: Gegensätzlicher als zum Vorjahr könnten die Prognosen nicht sein. Es sollte ein recht sommerliche Wiesn werden. Zum Anstich knabbert das Thermometer gar an der 30-Grad-Marke. Statt Gasheizung bräuchten die Zelte also wohl eher eine Klimatisierung am Samstag. Ab Montag könnten dann schwere Gewitter für Abkühlung, aber auch Aufregung auf der Wiesn sorgen. Der Sonntag allerdings bleibt genauso sommerlich.

Oktoberfest 2023 in München - die Öffnungszeiten Am Anstichtag öffnen die Zelte um 9 Uhr, ab 10 Uhr gibt’s alkoholfreie Getränke (außer Bier), um 12 Uhr mittags beginnt mit dem Anstich auch der Bierausschank. Montag bis Freitag öffnen die Zelte um 10 Uhr und schließen um 23.30 Uhr. Samstags, sonntags und am Feiertag, 3.10. beginnt der Ausschank bereits um 9 Uhr, der Zapfenstreich ist um 23.30 Uhr. In den großen Festhallen gibt‘s das letzte Bier und die letzte Musik um 22.30 Uhr. In den kleinen Zelten wie Hühnerbratereien, Imbiss- und Cafézelte sind Ausschank- und Musikende um 23 Uhr.