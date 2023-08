Tausende Brezen jeden Tag: Seit 50 Jahren backen sie für die Wiesn

Von: Leoni Billina

In der familieneigenen Bäckerei in Karlsfeld packen alle mit an: Ines, Gabi, Franz und Diana Piller (von links) in ihrer Backstube. © Marcus Schlaf

Die familiengeführte Bäckerei Piller aus Karlsfeld backt seit 50 Jahren Brezen für die Wiesn – die Augustiner Festhalle ist eine glückliche Abnehmerin. Wiesn-Wirt Thomas Vollmer hat seine Produzenten besucht.

München – Vom Oktoberfest nicht wegzudenken, berühmteste bayrische Backware und Ursache so mancher Diskussion: Der eine mag sie hell, der andere dunkel, der eine mit mehr Salz, der andere bröselt alles ab, bevor er sie genießt: die Brezn. Familie Piller kennt sich auf diesem Gebiet bestens aus. In jetzt dritter Generation betreibt sie die Bäckerei Piller in Karlsfeld – die spezialisiert ist auf Brezn. Es werden dort auch Semmeln und Brot gebacken – „zu 85 Prozent allerdings stellen wir Brezn her“, sagt Diana Piller.

Gegründet hat die Bäckerei Großvater Franz Piller, der sie an seinen Sohn Oswald weitergab. Der führte die Brezn-Tradition mit seiner Frau Gabi fort, bis er 2017 überraschend verstarb. Seit dem Tod des Vaters teilt sich die Familie die Aufgaben: Die Schwestern Ines (26) und Diana (41) organisieren das Büro, die Brüder Franz (37) und Robert (26) – sie sind beide Bäckermeister – die Produktion, Mutter Gabi (61) kümmert sich um den Laden.



In einer extra eingerichteten Backstube wird auf der Wiesn frisch gebacken.

Heuer sind es 50 Jahre, in denen Familie Piller die Wiesn mit ihren Brezn beliefert. Während dieser Zeit läuft die Produktion auf Hochtouren – in einer eigens dafür eingerichteten Backstube auf dem Oktoberfest. Tausende schockgefrosteter Brezn werden jeden Tag aus Karlsfeld auf die Wiesn gebracht und dort frisch gebacken, sagt Franz. Und klärt gleich einen Irrtum auf: „In der Allgemeinheit wird das als Aufbacken geschimpft – was es nicht ist.“ Fürs Aufbacken müsse eine Backware bereits gebacken und eingefroren sein, um dann wieder aufgebacken zu werden. „So wie wir es während der Wiesn machen, das ist lediglich eine Gärunterbrechung. Wir schließen den Prozess so ab, dass kein Nachteil in der Qualität entsteht.“

Die Gärunterbrechung ist ein Prozess, den Vater Oswald perfektioniert hat – der nicht nur Bäcker, sondern auch ein richtiger Tüftler war, erinnert sich Augustiner-Wirt Thomas Vollmer. „Manchmal wusste man nicht, ob er eher Bäcker oder Erfinder ist!“ Unzählige Patente hat Oswald angemeldet, von Bäckereimaschinen bis zum Breznschlinger. Das Tüftler-Gen haben die Söhne geerbt: Robert richtet gerade eine Solaranlage für die Bäckerei ein, Franz eine Wärme-Rückgewinnung aus den Frostern – dabei wird Abwärme, die in den Frostanlagen entsteht, genutzt, um zu heizen. „Dafür brauchen wir keine fossilen Brennstoffe mehr“, sagt Franz.

Wiesn-Wirt Thomas Vollmer von Augustiner: Brezn muss „schön aufgerissen, resch“ sein

Ein regionales und nachhaltiges Familienunternehmen – Dinge, die Augustiner-Wirt Thomas Vollmer bei der Bäckerei Piller überzeugen. Und wie sieht die perfekte Wiesn-Brezn für den Wirt aus? „Schön aufgerissen, resch. Zu viel Salz darf nicht drauf sein – aber ein bisschen Durst darf sie schon machen!“ Ein Unterschied zwischen einer schwäbischen und einer bayerischen Brezn ist übrigens, dass die bayrische Version beim Backen aufreißen darf und soll. Der Teig des bayrischen Originals ist auch weniger fett – im Ofen entstehen daher die charakteristischen Risse.



Wie sie am besten schmeckt: Geschmackssache. Oder wie Franz lachend sagt: „Es gibt ein passendes Sprichwort: Es besagt, dass die Brezn nur erfunden wurde, dass sich der Bayer über etwas das Maul zerreißen kann.“

