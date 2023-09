Unterkünfte zur Wiesn-Zeit sind heiß begehrt: Alle Alternativen im Überblick

Von: Theresa Kuchler

Die Unterkünfte zur Oktoberfest-Zeit werden knapp, auf der Wiese müssen Sie deshalb aber nicht schlafen. Tipps für günstige Übernachtungen. © dpa

Die Münchner Ferienunterkünfte zur Wiesn-Zeit sind rar - und teurer als je zuvor. Wo Sie während des Oktoberfests 2023 trotzdem günstig übernachten können, lesen Sie hier.

München - Es ist noch eine Weile hin, bis es am 16. September auf der Münchner Theresienwiese wieder heißt: „o‘zapft is“. Trotzdem sollten Besucher des Oktoberfests 2023 schon anfangen, ihren Wiesn-Trip zu planen - besonders die auswärtigen.

Neben der Maß Bier verteuern sich die Unterkünfte im Vergleich zur letzten Wiesn 2022 auch wieder. Mit dem Wiesn-Start werden die Übernachtungen in München übrigens immer schlagartig teurer - um ganze 70 Prozent.

Unterkünfte zur Oktoberfest-Zeit 2023: Sparen Sie mit diesen Tipps

Um den Geldbeutel ein wenig zu schonen, empfiehlt es sich daher, Alternativen in Betracht zu ziehen. Einen deutlichen Preisunterschied kann es etwa machen, im Münchner Umland nach Ferienwohnungen oder -häusern zu suchen und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Wiesn zu fahren. Wie die Anreise zum Oktoberfest mit allen Verkehrsmitteln ohne Stress gelingt, haben wir in einem eigenen Artikel zusammengefasst.

Sparen kann man etwa mit einer Übernachtung in Dachau oder dem Stadtteil Feldmoching, die beide einen S-Bahn-Anschluss in die Münchner Innenstadt haben. Laut Holidu zahlt man in Dachau 49 Euro pro Person und Übernachtung, in Feldmoching 69 Euro. Zum Vergleich: Im Zentrum kostet eine Ferienunterkunft schon stolze 125 Euro pro Person und Nacht.

Günstige Übernachtungsalternative: Campen in und um München

Wer auch mit einer einfacheren Unterkunft zufrieden ist, kann sein Lager auf einem der vielen Campingplätze in und um München aufschlagen. Dabei gibt es sowohl für Reisende mit dem Wohnmobil als auch Zeltende zahlreiche Anlaufstellen.

Ein Vorteil dieser Art der Übernachtung ist definitiv, dass der Oktoberfest-Trip gleich mit einem Ausflug in die schöne bayerische Natur verbunden werden kann. Immerhin haben sich an den Seen bei München - wie dem Ammersee, Starnberger See oder Chiemsee - dutzende Campingplätze angesiedelt. Die meisten verfügen auch über eine gute Anbindung in die Isar-Metropole.

Zur Wiesn 2023 ins Hotel: Mit diesen Tipps sparen Sie bei der Übernachtung

Ein Hotelzimmer ist die deutlich luxuriösere Variante eines Schlafplatzes während der Wiesn. Freilich spart man bei frühem Buchen am besten: Wer im Januar zuschlägt, erwischt die niedrigsten Preise. Der ist schon lange rum, aber sparen lässt sich trotzdem noch. Beispielsweise sind die Zimmerpreise von Sonntag auf Montag günstiger als am teuren Wochenende. Dabei wird außerdem den Buchungen von Geschäftsreisenden umgangen, die meist erst unter der Woche anreisen.

Niedriger sind die Preise für Hotelzimmer in der Regel auch am letzten Wiesn-Wochenende. Meist ist der Übernachtungspreis am letzten Oktoberfesttag, also dem 3. Oktober 2023, günstiger als die Tage vorher. Meiden sollte man dagegen das Wochenende in der Mitte der Wiesn, das sogenannte Italiener-Wochenende. Insbesondere die Nacht von Freitag auf Samstag gilt als die teuerste Oktoberfest-Nacht.

Günstige Alternative: Schlafen in Hostel oder Jugendherberge

Vielreisende und Low-Budget-Touristen sind mit der billigeren Alternative zum Hotel vertraut: Hostels. Sowohl Einzelpersonen als auch Gruppen haben in den Gemeinschafts-Schlafsälen die Chance auf ein günstiges Bett. Ein Pluspunkt der Unterkünfte ist, dass sie in der Regel in Innenstadtnähe liegen. Auch ein Blick auf das Angebot der Münchner Jugendherbergen kann sich durchaus lohnen.

Übernachten bei Privatpersonen - ein kritisches Konzept?

Viele Münchner wollen dem Oktoberfest-Trubel entgehen und vermieten ihr Zuhause während dieser Zeit an Wiesn-Besucher. Solche privaten Unterkünfte sind auf Internetportalen wie Airbnb oder Wimdu zu finden - und bieten gerade für Gruppen oft eine günstge Alternative zu gewerblichen Ferienwohnungen.

Allerdings gibt es für dieses Konzept der Unterkunft-Vermietung auch viel Kritik. Immerhin wird der ohnehin angespannte Mietmarkt in München weiter verschärft, wenn Vermieter ihre Wohnungen den Touristen statt Einheimischen zur Verfügung stellen. Darum greift die Stadt dagegen ein und geht konsequent gegen illegale Zweckentfremdung von Wohnraum vor.

Das kurzzeitige Vermieten der eigenen vier Wände während des Oktoberfests ist aber unproblematisch: Erst ab einem Zeitraum von acht Wochen ist die Fremdenbeherbergung in München verboten. (kuc)