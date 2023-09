Top 10 der Wiesn-Hits: Viele Allzeit-Kracher – eine Überraschung gibt es dann aber doch

Von: Fabian Raddatz

Teilen

Wiesn ohne Musik? Undenkbar. Doch welche Lieder schallten im vergangenen Jahr besonders häufig durch die Zelte? Kleiner Vorab-Tipp: „Layla“ war es nicht.

München – Ob Malle-Hit oder zünftige Blasmusik: Musik gehört zur Wiesn wie der Senf zur Weißwurst. Eingefleischte Oktoberfest-Fans wissen: Wenn das Maß im Festzelt schmeckt und die Kapelle alles gibt, dann wird es ein guter Abend. Doch welche Songs brachten im vergangenen Jahr die Bierzelt-Bretter besonders zum Beben?

Die Musik-Verwertungsgesellschaft GEMA hat erneut die Top 10 der Wiesn-Hits herausgegeben. Mit dabei sind wieder alte Klassiker, Weltmusik, aber auch traditionelle Stücke. Eine Liste so bunt wie das Oktoberfest-Publikum. Und eine echte Überraschung gibt es dann doch.

Top 10 der Wiesn-Hits: Diese Lieder wurden 2022 am häufigsten gespielt

So kraxelte wie schon 2019 der „Volks-Rock ’n’ Roller“, Andreas Gabalier, an die Spitze der Wiesn-Charts. Sein Hit „Hulapalu“ brachte erneut die Massen zum Schunkeln und die Tische zum Tanzen. Und nicht nur das: Mit „I sing a Liad für di“ schließt der gebürtige Österreicher die Top 10 sogar ab. Als besonderes Schlager-Schmankerl überraschte der Schlager-Megastar dieses Jahr sogar mit einem Auftritt.

Führt erneut die Wiesn-Charts an: Sänger Andreas Gabalier. © dpa

Volkstümlich geht es auch auf Platz zwei weiter. Da wartet ein echter Wiesn-Evergreen, der 2017 sogar Helene Fischers „Atemlos durch die Nacht“ den Rang ablief. „Dem Land Tirol die Treue“. So heißt es in dem Lied: „Du bist das Land, dem ich die Treue halte. Weil du so schön bist, mein Tiroler Land.“ Untermalt wird das Ganze stilecht mit Marsch- und Blasmusik.

Die beliebtesten Lieder auf dem Oktoberfest: Ein Allzeit-Kracher darf nicht fehlen

Aber auch Weltmusik findet sich in den beliebtesten Wiesn-Hits 2022. Kein Wunder, immerhin lockt das größte Volksfest der Welt Besucher aus allen Ecken der Erde an. „Angels“ von Robbie Williams ist eines der Lieder, die ganze Stadien – oder in diesem Fall: Die Wiesn-Festzelte – zum Mitsingen animieren kann. Dafür gab es in der Wiesn-Charts einen verdienten Platz drei.

Von der Bräurosl bis zur Käfer Schänke: Das sind die 14 großen Zelte auf der Wiesn 2023 Fotostrecke ansehen

Großes Rudelsingen-Potential bringen auch die Nächstplatzierten mit: S.T.S mit „Fürstenfeld“, „Sweet Caroline“ von Neil Diamond und – da dürfte kein Besucher aus Übersee ruhig sitzen geblieben sein – die US-Band Journey mit ihrem Allzeit-Klassiker „Don‘t Stop Believin‘“.

Die Top 10 der Wiesn-Hits in der Übersicht

1. Hulapalu (Urheber: Andreas Gabalier)

2. Dem Land Tirol die Treue (Urheber: Florian und Josef Pedarnig)

3. Angels (Urheber: Guy Antony Chambers und Robbie Williams)

4. Fürstenfeld (Urheber: Schiffkowitz und Josef Jandrisits)

5. Sweet Caroline (Urheber: Neil Diamond)

6. Cordula Grün (Urheber: Florian Cojocaru, Johannes Sumpich und Martin Kromar)

7. Don‘t Stop Believin‘ (Urheber: Jonathan Cain, Stephen Perry, Neal Schon)

8. Take me home, country roads (Urheber: Bill Danoff, Taffy Nivert und John Denver)

9. Brenna tuats guat (Urheber: Hubert von Goisern)

10. I sing a liad für di (Urheber: Andreas Gabalier)

Gabalier führt erneut die Wiesn-Hits an: Doch wo ist „Layla“?

Eine echte Überraschung gab es dann aber doch. So dürfte es dem einen oder anderen aufgefallen sein, dass ein Wiesn-Kracher fehlt, der gefühlt in jedem Zelt rauf und runter gespielt wurde: „Layla“, der Skandal-Hit von DJ Robin Schulz & Schürze, der vom Ballermann bis Bayern und darüber hinaus auf jedem Schützenfest lief.

Doch auf dem vergangenen Oktoberfest hat er es noch nicht mal in die besten 20 geschafft. Wie kann das sein? Nadine Remus von der GEMA kennt die Antwort: „In der Tat wurde Layla schlicht weniger gespielt als die vielen anderen Dauerhits.“ Der gefühlte Wiesn-Hit sei auch nicht immer der meistgespielte. Remus: „Ähnlich war es bei ‚Ham kummst‘ 2016 oder auch ‚Cordula Grün‘, der gefühlte Hit 2019.“

Und dieses Jahr? Kapellmeister Christian Sachs weiß, was ein Wiesn-Hit mitbringen muss, damit er durch die Decke geht.