Wiesn-Mitarbeiterin erkennt nach Auftakt veränderte Atmosphäre: „Das war letztes Jahr nicht“

Von: Fabian Raddatz

Von der Kältewelle 2022 ist dieses Jahr auf dem Oktoberfest nichts mehr zu spüren. Stattdessen: Sonne satt. „Ein Traum“, bestätigen auch Wiesn-Angestellte.

München – Bibbern statt Bierseligkeit hieß es im vergangenen Jahr auf der Wiesn. Eine Kältewelle suchte vergangenes Jahr das Oktoberfest in München heim. 7 Grad, Glühwein statt Bier, Regenhose statt Tracht. Das sorgte gerade in den Biergärten für gähnende Leere – auch, weil die Wirte im Zuge der Energiekrise auf Heizstrahler verzichteten.

Sonnenschein auf der Wiesn: „Macht einfach nur Laune.“ (Archivbild) © Andreas Gebert/dpa

Man sah Wiesn-Bedienungen im Außenbereich mit gleich zwei oder mehreren Jacken herumlaufen. Die Stimmung bei Angestellten und Gästen war mies. Es waren kaum Menschen in den Biergärten. Das machte sich letzten Endes auch in den Geldbeuteln bemerkbar. Bei Gästen war dieser nach den Wiesn schwerer als sonst, bei den Wirten leichter.

Nach Bibber-Fest im letzten Jahr: Oktoberfest bei strahlendem Sonnenschein – „a Traum!“

Doch von der Kältepeitsche im vergangenen Jahr ist an diesen Tagen wenig zu spüren. Und auch von schlechter Laune: keine Spur. Die Wiesn erstrahlt im Sonnenschein. Der Blick auf die Wetter-App bereitet auch Maria Pinzger vom Festzelt „Ochsenbraterei“ Freude: „Für die Angestellten ist das eine echte Wohltat.“

Alleine die Stimmung bei den Gästen sei eine ganz andere als im vergangenen Jahr. „Die kommen schon mit einem Lächeln rein“, so Pinzger. Auch die Kollegen an den Außen- und Essensständen würden von einer „entspannteren“ und „friedlicheren“ Atmosphäre berichten. „Die Leute gehen sich in diesem Jahr eher aus dem Weg, das war letztes Jahr nicht, da wurde auch mal gerempelt“, weiß Pinzger.

Bittere Realität im letzten Jahr. Kälte und Nässe setzten den Wiesn-Gängern zu. © Felix Hörhager/dpa

Gerade für die Kollegen vor den Bierzelten und in den Biergärten seien die extremen Wetterlagen zum Oktoberfest ein Desaster gewesen. Und heute: „Macht das gute Wetter einfach nur Laune, so kann es weitergehen. A Traum!“

